泰自豪黨黨魁阿努廷當選泰總理 塔信家族「剉咧等」？

泰國眾議院五日選舉新總理，「泰自豪黨」五十八歲黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）一如預料當選。他曾任工程師及副總理，其家族企業「中泰公司」在泰國建築業擁有很大影響力，曾承造首都曼谷的蘇凡納布國際機場與泰國國會議事大樓等重大工程。

根據泰國國會四日公告，曾在前年國會大選中獲提名的阿努廷等五人，這次均擁有總理候選人資格。路透報導稱，他的立場被認為是保守派及堅定的保皇派。在獲「人民黨」支持下，他五日得票率為過半的六成三，以壓倒性優勢擊敗為泰黨推派的猜卡森（Chaikasem Nitisiri）。

出身華裔富商 曾推大麻合法

阿努廷來自華裔富商家庭，從政後推動大麻合法化，如今登上總理大位。他前年受訪時表示，「我更年輕、更有活力，懂得民主制度下的政治」。

阿努廷接下來領導的仍是少數政府，前身是「前進黨」的人民黨並不會加入其聯合政府。他在簡單的當選感言中提到，鑑於時間有限，會全力以赴、每天且不分假日，「我們必須迅速緩解各項問題」。

「為泰黨」籍的七十一歲看守總理普譚與貝東塔父親、前總理塔信交好，為了阻擋國會改選總理而在日前提請泰王解散國會。但被駁回。

泰國前總理貝東塔八月廿九日遭憲法法院以處理泰柬邊境爭端時違反道德標準為由，判決立即解職，她領導的為泰黨執政聯盟即成為看守政府。前年大選後，為泰黨和泰自豪黨等政黨結盟組成聯合政府，但因不滿貝東塔與柬埔寨總理洪森間的通話外洩事件而退出執政聯盟。

２年３總理 泰政壇持續動盪

阿努廷成為泰國近兩年來第三位總理，前兩位分別是為泰黨推派的賽塔及貝東塔。該黨前身的「泰愛泰黨」由泰國前總理塔信所創，塔信胞妹盈拉也曾任總理。塔信兄妹分別於二○○六年及二○一四年遭軍事政變推翻而被迫下台。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導說，即使新總理五日就出爐，然而泰國政壇的不確定性恐還沒結束，近年來有多屆政府因司法介入和軍事政變而垮台。阿努廷當選對塔信家族是沉重打擊，自二○○一年塔信出任總理以來，其家族就對泰國政壇擁有很大影響力。

塔信前年八月結束達十五年的流亡返國，因涉及貪瀆的三起案件開始服刑八年，但不久就以健康因素為由被送往醫院診治達半年，未在監獄服刑，之後又在泰王特赦下減刑至一年有期徒刑，去年二月獲假釋出獄。這一連串事件使司法單位展開調查，以釐清他是否享有特殊待遇。

躲司法追查？ 塔信迅速離境

塔信五日在社群媒體寫道，已搭機赴阿拉伯聯合大公國杜拜看診，並計畫九日返泰，到最高法院聽判。若法院判決他逃避坐牢，恐因此再次入獄。他二○○八年至二○二三年流亡時長期旅居杜拜。警方則聲明，由於他未被境管，故其私人飛機獲准在四日晚間七時後起飛。

塔信家族獲部分低收入民眾支持，但也引發保皇派菁英疑慮。貝東塔去年八月成為總理時，外界視為塔信家族捲土重來，但如今顯然又一次失去保守派菁英支持。