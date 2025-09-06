泰國新總理 阿努廷當選
泰國國會5日選出泰自豪黨黨魁阿努廷擔任泰國總理，成為泰國近兩年來第三位總理，暫時緩和動盪的政治局勢。
彭博資訊報導，前建築業鉅子、現年已經58歲的阿努廷，在眾議院總共獲得311票的支持票數，遠遠超越了過半數所需的247票。他將接替上周因違反道德規範遭憲法法院解職的貝東塔。
貝東塔是前總理塔信．欽那瓦的么女，由欽那瓦家族支持的候選人猜卡森僅在眾院取得152票。
為政治劇碼再添一筆的是，塔信4日晚間飛往杜拜，聲稱是為了接受醫療檢查。但此行距離法院判決僅有數日，而這項判決可能使他入獄，恐為這個主導泰國政壇數十年的家族增添更多不確定性。
在民主派人民黨的大力支持之下，阿努廷順利登上了總理的大位，而人民黨方面則要求他必須要在數月之內正式舉行大選。
等待阿努廷的包括步履蹣跚的泰國經濟，反映美國總統川普貿易戰，以及與鄰國柬埔寨邊界爭端的衝擊。泰國政府已預測，今年經濟成長率平均落在2%，不到印尼與菲律賓等東南亞鄰國的一半。
