路透：川普將重新詮釋條約 放行重型無人機外銷

根據一位美國官員和4位知情人士透露，美國總統川普預計將單方面重新詮釋一項實施38年的武器管制條約，允許「死神」式等先進軍用無人機外銷。

路透社報導，這項新詮釋可望解除對沙烏地阿拉伯超過100架MQ-9無人機的銷售限制。沙烏地今春提出的這項採購要求可能納入5月宣布、總額達1420億美元的軍售案中。美國在太平洋及歐洲的盟邦也對該款無人機表達興趣。

美方計劃將無人機列為類似F-16戰鬥機的項目，而非飛彈系統，藉以繞過它於1987年簽署、目前有35國加入的「飛彈技術管制協定」（Missile TechnologyControl Regime, MTCR），以推動對阿拉伯聯合大公國和東歐等長期無法取得美國最先進無人飛行載具（UAVs）的國家進行輸出。

一位要求匿名的美國官員指出，這項新政策可使國務院將通用原子（General Atomics）、奎托斯（Kratos）與安杜里爾（Anduril）等大型無人機製造商的產品視為「外國軍事銷售制」（Foreign MilitarySales, FMS）項目，外銷手續將大幅簡化。

這名官員表示，美國計劃針對FMS進行「重大」檢討，這是其中的第一部分。美國國務院發言人拒絕進行評論。

依照目前對MTCR的詮釋，多款軍用無人機銷售受到「強烈推定不予轉讓」（strong presumption ofdenial）準則的限制，除非能提出令人信服的安全理由，而且買方同意嚴格依照國際法規範使用這些武器，才可能獲准。

美國無人機業者面臨尤其是以色列、中國和土耳其等國對手的激烈競爭，這些國家業者所受出口限制較寬鬆。

中國和以色列皆未簽署MTCR，因此成功打入中東市場。土耳其雖於1997年加入MTCR，但因其拜拉克塔TB2攻擊無人機（Bayraktar TB2）屬短程、輕量級，在這項條約中受到與諸如「死神」（Reaper）等重型無人機不同標準的規範，因而得以在烏克蘭對抗俄羅斯的行動中展示其性能。