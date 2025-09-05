病例下降…WHO宣布 M痘疫情不再構成國際公衛緊急事件

在中國大陸九三閱兵式上，北韓領導人金正恩與習近平及俄羅斯總統普亭同台亮相，這一幕讓人聯想到自1959年金日成、毛澤東和赫魯曉夫共同出席閱兵式以來的歷史時刻。此次三位領導人的重聚，不僅象徵了北中俄「新軸心」的形成，也讓外界重新思考金正恩在國際舞台上的角色。特別是金正恩首次帶著女兒金主愛出現，引發了有關接班問題的熱烈討論。

2025-09-05 19:00