病例下降…WHO宣布 M痘疫情不再構成國際公衛緊急事件
世界衛生組織（WHO）今天宣布，M痘（mpox,舊稱猴痘）疫情不再構成「國際關注公共衛生緊急事件」。在剛果民主共和國及其他受影響國家，M痘病例與死亡人數持續下降。
世衛去年8月首次宣布M痘疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），此為世衛發出的最高級別警示。當時一種新型M痘從疫情嚴重的剛果民主共和國蔓延至鄰國。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在記者會上指出，作出這項決定是因為病例數持續下降，包括剛果民主共和國、蒲隆地、獅子山共和國和烏干達等受影響國家。
不過，譚德塞也提及：「當然，宣布解除緊急狀態並不代表威脅已經消失，也不意味我們的應對行動將停止。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言