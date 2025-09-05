病例下降…WHO宣布 M痘疫情不再構成國際公衛緊急事件

快訊

中央社／ 日內瓦5日綜合外電報導
世衛秘書長譚德塞。美聯社
世衛秘書長譚德塞。美聯社

世界衛生組織（WHO）今天宣布，M痘（mpox,舊稱猴痘）疫情不再構成「國際關注公共衛生緊急事件」。在剛果民主共和國及其他受影響國家，M痘病例與死亡人數持續下降。

世衛去年8月首次宣布M痘疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），此為世衛發出的最高級別警示。當時一種新型M痘從疫情嚴重的剛果民主共和國蔓延至鄰國。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在記者會上指出，作出這項決定是因為病例數持續下降，包括剛果民主共和國、蒲隆地、獅子山共和國和烏干達等受影響國家。

不過，譚德塞也提及：「當然，宣布解除緊急狀態並不代表威脅已經消失，也不意味我們的應對行動將停止。」

