被控買房逃稅…英國副首相芮納請辭下台 打擊施凱爾工黨政府

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
英國副首相芮納今天宣布請辭下台，因為先前有媒體報導她今年5月買房時涉及逃漏稅，違反了大臣守則。 歐新社
英國副首相芮納今天宣布請辭下台，因為先前有媒體報導她今年5月買房時涉及逃漏稅，違反了大臣守則。 歐新社

英國副首相芮納今天宣布請辭下台，因為先前有媒體報導她今年5月買房時涉及逃漏稅，違反了大臣守則，此事對英國首相施凱爾領導的工黨政府造成重大打擊。

法新社報導，現年45歲的芮納（Angela Rayner）近日坦承她買房時少繳稅，並已向英國政府的獨立道德顧問通報此事。

芮納在致函施凱爾（Keir Starmer）的信件中寫道，「鑒於調查結果以及對我家庭的影響，個人決定請辭」，她也辭去了住房、社區暨地方政府事務大臣和工黨副黨魁的職務。

芮納還表示，「我深感懊悔沒有尋求額外專業稅務建議」，她對於「這項錯誤負有全責」。

施凱爾則回覆說，他對於芮納離開政府感到「非常難過」，但也提到：「你依然是我們黨內的重要人物。」

先前有媒體報導指稱，芮納今年5月購買英格蘭南部一間公寓時，沒註明有另一處房產，因而少繳了4萬英鎊（約新台幣164萬元）印花稅，芮納也於3日坦承少繳稅。

英國「衛報」（The Guardian）去年曾報導，芮納出身大曼徹斯特地區斯托克波（Stockport）一戶清寒家庭，16歲時懷孕輟學，37歲就當了祖母。

她在2015年當選國會議員後，迅速晉升政壇要角，並一躍成為全英國最有權勢的女性之一。

芮納以支持社會主義為傲，但深知自己必須先成為務實主義者，她喜愛的其中一句名言就是「單憑意識形態無法養活我自己」。

