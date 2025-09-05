泰國華裔富豪阿努廷執政之路：從「大麻推手」到新任總理

快訊

中央社／ 曼谷5日綜合外電報導
泰自豪黨（Bhumjaithai Party）領袖阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）今天贏得泰國眾議院過半票數，成為新總理。 路透社

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）領袖阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）今天贏得泰國眾議院過半票數，成為新總理。他來自華裔富商家庭，從政後推動大麻合法化，如今登上總理大位，充滿傳奇色彩。

現年58歲的右翼富商阿努廷出身顯赫，父親是政商兩界的重量級人物。他在曼谷的男子私校就讀，之後赴美攻讀工程學位。1990年，他加入父親的建設公司「中泰公司」（Sino-Thai），並擔任總裁。

2004年，阿努廷投身政壇，加入泰愛泰黨（ThaiRak Thai Party），該黨正是上週被免職總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）的父親、億萬富豪前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）創立，並擔任戴克辛政府的公共衛生部副部長。

2007年，泰愛泰黨遭法院解散，阿努廷也被判5年禁政。2012年，他重返政壇，成為泰自豪黨的黨魁。此後，他不僅借助黨創辦人尼溫（Newin Chidchob）的人脈鞏固地方基礎，也透過與保守精英建立關係，讓泰自豪黨幾乎在歷屆內閣都有一席之地。

阿努廷的政治影響力主要透過泰自豪黨發揮，該黨在泰國東北農村地區根基深厚。

2019與2023兩次大選，阿努廷都被視為總理熱門人選，尤其可能以跨黨派合作的方式領導聯合政府。雖然當時並未成功問鼎總理，他卻因在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的表現、以及推動2022年泰國大麻合法化而聲名大噪。

阿努廷在2023年接受路透專訪時直言「我更年輕、更有活力，懂得民主制度下的政治」，毫不掩飾對總理大位的野心。

儘管泰自豪黨在眾議院500個席次中僅拿下71席，但憑藉阻止大選贏家前進黨（Move Forward Party）執政，最後與為泰黨（Pheu Thai Party）組成執政聯盟，共同掌權兩年。

在今天的投票中，阿努廷獲得眾議院最大黨人民黨（People's Party）的關鍵支持。不過，這份支持以一個條件為前提：必須在4個月內解散眾議院並重新舉行大選。

如今，泰國經濟停滯不前，與柬埔寨的邊界衝突一觸即發，加上政局動盪的陰影揮之不去，阿努廷能否駕馭這場「亂流」，將是他的新任總理生涯的最大考驗。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

總理 大麻 泰國 塔信 富翁 阿努廷 眾議院 貝東塔

