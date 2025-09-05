孟買驚傳炸彈威脅…印度教明迎盛事「象神節」高潮 警方高度警戒

快訊

中央社／ 新德里5日專電
印度孟買警方今天收到炸彈威脅，表示被安置在當地的34個汽車炸彈，將在明天民眾慶祝印度教年度盛事「象神節」（Ganesh Chaturthi）達高潮之際引爆，警方為此進入高度警戒狀態。 法新社
新德里電視台（NDTV）報導，孟買警方今天接獲一則透過印度常用通訊軟體傳來的威脅訊息，稱有14名巴基斯坦恐怖分子已經進到印度，並在孟買各地的34輛汽車中安裝了炸彈，上面一共有400公斤的RDX炸藥，「足以造成1000萬人死亡」。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，「象神節」連續10天的慶祝儀式，將在明天畫上句點，將神像浸入水中的儀式於今天進行，這個象神節的高潮活動，在孟買吸引數十萬人參與。

孟買警方在接獲炸彈威脅後，將於明天象神節的最後一天，部署超過2.1萬名警力維持治安，並使用人工智慧（AI）維持交通及相關秩序。

今日印度（India Today）提到，孟買警方已在許多地方加強維安，並前往多個定點進行突襲檢查，且正從各種角度進行調查，搜尋發布這項訊息的幕後主使。

這已經不是孟買警方近期接獲的首次威脅，印度新聞信託社（PTI）報導，一名聲稱自己在火車站安置炸彈的男子1日遭到逮捕，8月底也有孟買的寺廟收到炸彈威脅的電子郵件。

孟買2008年遭到恐攻，當時有10名恐怖分子在孟買發動多起攻擊，時間超過60個小時，造成至少166人死亡，還有超過300人受傷，被認為是印度史上最嚴重的恐怖攻擊行動之一。

在那之後，印度始終無法擺脫恐攻威脅，至今包括許多公務機關、購物中心、機場在內的公共場所，仍會對進出者進行嚴格的安檢。

今年4月22日，巴基斯坦恐怖分子對印度控制的克什米爾（Kashmir）發動攻擊，奪走至少26條人命，印度5月7日凌晨發動「辛多爾行動」（OperationSindoor）回擊，兩國在那段期間以各種方式相互制衡，雙方最終在僵持4天後宣布停火。

