哈瑪斯公布兩名以色列人質影片 據稱身在加薩市
巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的武裝派別今天發布影片，讓兩名遭劫持的以色列人質現身。一名人質聲稱人在加薩市，並說畫面在8月底拍攝。
法新社報導，影片中一名人質坐在行駛於廢墟街區的車輛內，並呼籲以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）不要對加薩市發動計畫中的軍事行動。
以色列媒體確認這名人質身分為達拉爾（GuyGilboa Dalal），大約兩年前，他在以色列南部參加諾瓦音樂節（Nova Music Festival）時，遭到武裝分子綁架。
在哈瑪斯今天發布的影片中，他以希伯來語表示目前人在加薩市，並稱畫面拍攝於2025年8月28日。
影片接近尾聲時，鏡頭顯示他與另一名人質會面，該名人質家屬要求不要公開其身分。
法新社無法立即核實該影片及拍攝日期的真實性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言