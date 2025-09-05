哈瑪斯公布兩名以色列人質影片 據稱身在加薩市

快訊

中央社／ 加薩市5日綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的武裝派別今天發布影片，讓兩名遭劫持的以色列人質現身。一名人質聲稱人在加薩市，並說畫面在8月底拍攝。

法新社報導，影片中一名人質坐在行駛於廢墟街區的車輛內，並呼籲以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）不要對加薩市發動計畫中的軍事行動。

以色列媒體確認這名人質身分為達拉爾（GuyGilboa Dalal），大約兩年前，他在以色列南部參加諾瓦音樂節（Nova Music Festival）時，遭到武裝分子綁架。

在哈瑪斯今天發布的影片中，他以希伯來語表示目前人在加薩市，並稱畫面拍攝於2025年8月28日。

影片接近尾聲時，鏡頭顯示他與另一名人質會面，該名人質家屬要求不要公開其身分。

法新社無法立即核實該影片及拍攝日期的真實性。

