泰國政壇動盪…阿努廷將出任泰國總理 能否穩固政權仍待觀察

泰國眾議院今天投票選舉新一任總理，商業大亨、前副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）取得過半票數，成為泰國過去2年來的第3位總理。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，泰國憲法法庭上週裁決，解除停職總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra）的職務，理由是她處理泰國與柬埔寨邊界爭端時違反道德標準。

貝東塔是泰國前總理塔信（Thaksin Shinawatra）的女兒，塔信的妹妹盈拉（Yingluck Shinawatra）也曾出任過總理。

阿努廷率領的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）脫離了為泰黨（Pheu Thai Party）主導的執政聯盟，為泰黨則由塔信家族領導。阿努廷在眾議院獲得足夠議員支持，最終贏得總理大位。

但泰國政壇的不確定性可能還沒結束，泰國近年來有多屆政府因為法院介入及軍事政變而垮台。

阿努廷出任總理對於塔信家族來說是沉重的打擊，從2001年塔信出任總理以來，他的家族就一直主導泰國政壇。

塔信今天凌晨於社群媒體發文稱，他已搭機飛往阿拉伯聯合大公國大城杜拜看診，並計劃9日返國，參加一場可能讓他再次入獄的法院審判。

塔信家族的民粹主義政策在過去為他們贏得低收入民眾廣泛支持，但也使他們與曼谷的保守保王派菁英產生分歧。

塔信以及他的妹妹盈拉，分別於2006年和2014年遭軍事政變推翻而被迫下台。

當貝東塔出任總理時，各界視為塔信家族捲土重來，但她的失勢下台表明，這個家族再次失去了保守的保王派菁英支持。