加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

日澳重申台海和平穩定重要性 反對中國大陸挑釁行徑

中央社／ 東京5日專電

日本澳洲今天在東京舉行外交、國防部長出席的「2加2」會談，會後發表共同聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性。聲明觸及中國在日本空、海域及南海的挑釁行徑，強調堅決反對以武力或脅迫方式試圖片面改變現狀的作法。

日本放送協會（NHK）報導，日澳「外交國防2加2」會談今天在東京舉行。日方出席者是外務大臣岩屋毅、防衛大臣中谷元；澳方出席者是外交部長黃英賢（Penny Wong）、副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）。

雙方會後發表共同聲明強調台海和平穩定的重要性，認為是國際社會安全繁榮不可或缺的一部分。

共同聲明指出，為實現「自由開放的印度太平洋」願景，日澳兩國具有扮演主導角色的意願及能力。鑑於中國擴大海洋行動，日澳反對以武力或脅迫方式試圖片面改變現狀的作法。

另外，日澳兩國強烈譴責北韓開發核武、彈道飛彈，也痛批北韓與俄羅斯的軍事合作。

共同聲明指出，日澳兩國要善加運用日本自衛隊與澳洲軍方間的相互准入協定（RAA），實施更高度訓練。有關安全保障合作，日澳同意在重要礦產及能源的經濟安全保障方面加強合作。

澳洲海軍計劃引進新型艦艇，選定採用日本海上自衛隊最先進的「最上號」型護衛艦（FFM）改良型。日澳兩國政府今天確認日本海上自衛隊與澳洲海軍提升聯合行動能力（interoperability）的方針。

日本產經新聞報導，日澳兩國也針對日美澳3國加強合作，以及與印度、菲律賓、南韓、太平洋島國等合作的必要性等達成共識。

日澳兩國外長下午也在東京簽署當第3國發生緊急情況時，兩國互相利用包機或車輛等方式，協助撤離兩國公民的合作備忘錄。這是繼去年9月日韓簽署撤僑合作備忘錄之後的第2例。

岩屋毅在聯合記者發表會上強調，「日澳兩國的安全保障合作，比以往任何時候範圍更廣、更堅定」。黃英賢表達憂心指出，「中國在東海、南海的行徑，使情況趨於不穩定」，認為日澳有必要共同因應。

