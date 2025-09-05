芬蘭加入以巴並存兩國方案宣言 支持結束加薩戰爭

快訊

中央社／ 赫爾辛基5日綜合外電報導

芬蘭今天發布聲明表示，將加入有關和平解決巴勒斯坦問題及實現以色列和巴勒斯坦並存的兩國方案宣言。

路透社報導，這份宣言是7月於聯合國舉行的國際會議成果，由沙烏地阿拉伯與法國主辦，聚焦以色列與巴勒斯坦長達數十年的衝突。美國與以色列抵制這場活動。

芬蘭外交部長瓦爾通寧（Elina Valtonen）在社群平台X上表示：「由法國與沙烏地阿拉伯主導的這項進程，是多年來國際社會最重要的努力，目的是為兩國方案創造條件。」

宣言中提出的第1步，是結束以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩地區近兩年的戰爭。

沙烏地阿拉伯與法國呼籲聯合國成員國支持這份宣言，宣言中明確要求採取「具體、有時限且不可逆轉的步驟」落實兩國方案。

與西班牙、挪威等部分歐洲國家不同，芬蘭尚未承認巴勒斯坦為國家。芬蘭執政聯盟內部對於是否正式承認巴勒斯坦存在分歧。

