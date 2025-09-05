加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

（德國之聲中文網）在中國九三閱兵式上，北韓領導人金正恩與習近平及俄羅斯總統普亭同台亮相，這一幕讓人聯想到自1959年金日成、毛澤東和赫魯曉夫共同出席閱兵式以來的歷史時刻。此次三位領導人的重聚，不僅象徵了北中俄「新軸心」的形成，也讓外界重新思考金正恩在國際舞台上的角色。特別是金正恩首次帶著女兒金主愛出現，引發了有關接班問題的熱烈討論。

高調結盟

與2015年中共70周年閱兵式相比，這次的主禮台排序顯示出明顯的變化。當年習近平身旁是中共元老與外國元首，而今金正恩與普亭分列兩側。南韓在野黨「國民力量」國會議員金健，曾任韓國外交部韓半島和平交涉本部長和駐英國大使，向德國之聲指出，這是習近平刻意給予金正恩的「超規格」待遇，旨在展示中國在朝鮮半島的戰略影響力。隨著美中競爭的加劇，中國透過北韓的參與，向國際社會表明北韓的重要性不容忽視。

金建進一步分析，金正恩的亮相不僅是受到重視的表現，更是中共的外交籌碼。習近平有兩個主要考量： 一是戰略平衡：在美中緊張關係中，中國透過北韓保持影響力，為與美國的談判增加籌碼。 二是南北對稱：習近平預計10月訪問南韓參加亞太經合組織（APEC）慶州會議，在此之前透過閱兵式大張旗鼓款待金正恩，是一種「外交平衡術」。

不過金建提醒，這種高調的結盟也伴隨著風險，倘若北韓再次進行核試或導彈試射，外界可能會解讀為中國的默許。

1979年舉槍投誠南韓的前北韓軍人安燦一、現任南韓政府統一部註冊社團法人世界北韓研究中心董事長，向德國之聲解釋道；「多數觀察家原以為金會更傾向於俄羅斯，但金選擇赴京參加閱兵，這顯示北韓的核武器使其地位提升。」

同時，安燦一認為，金正恩的行為也反映出北韓希望重返冷戰時期的「三角同盟」。他通過此次閱兵展現，平壤不僅是俄羅斯的夥伴，還能在中俄之間架起橋樑，使北韓成為東北亞議程的核心。

「後繼者訓練」

此次閱兵式的另一大焦點，是金正恩破天荒攜女兒金主愛同台亮相。一位不具名的前南韓統一部高層官員4日向德國之聲指出，這舉動具有雙重意涵；一方面，這是典型的「後繼者訓練」。傳統上，北韓領導人會秘密將子女--金正男（2017年遭北韓政府暗殺）、金正哲、金正恩和金與正--於少年時期送往瑞士留學，藉此拓展視野。然而金主愛的身分早已曝光，難以重複前例。因此，金正恩選擇親自帶她參與重大外交場合，讓其直接「見世面」。

另一方面，這位高層官員也認為，這同時展現了金正恩個人的「女兒控」。在獨裁者的鐵血形象之外，他同樣希望讓女兒陪伴在側，既是情感的展現，也是潛移默化的政治教育。

安燦一對此也指出，金主愛的公開亮相是制度性安排。「金主愛已經放棄了留學。我已經預測，金正恩此次沒有帶妻子李雪主，而是專門攜女同行北京，等於正式把金主愛推向國際舞台。但是，由於金主愛尚未成年，目前尚無法斷言她已被確定為繼任者，現階段僅接受繼承人訓練。」

安甚至預測，未來金正恩在出訪莫斯科、甚至若再與美國前總統川普會面時，都將選擇帶上金主愛。「金主愛是當前一個稀罕的存在，即便母親李雪主尚在人世，金主愛卻肩負著第一夫人的職責。」

安燦一推測金正恩在九三閱兵式上的狀態，健康似乎不佳，可能促使金正恩加快接班布局。「金正恩過去已接受心血管支架手術，肥胖與過度流汗的狀態也在閱兵式現場暴露無遺。金正恩恐怕難以活過50歲，能再執政10年已屬極限。然而，由於朝鮮勞動黨規定未成年人不得入黨，因此她目前尚無法獲得正式職銜。但若以『朝鮮王朝太子』模式操作，仍可在象徵與實際之間逐步鞏固接班地位。」

安最後斷言道：「金日成自1945年執政兩三年後直至去世都體態肥胖，但此前游擊活動期間曾鍛鍊過身體。然而孫子金正恩少年時期除了打籃球外幾乎不運動，因此無法像祖父那樣長壽（享壽82歲）。」

