立陶宛修法強化空防 軍方可更快擊落入侵無人機

立陶宛境內日前接連發生無人機侵擾事件。立國國防部近日提出法律修正案，將授權軍隊更快、更直接地對侵犯空域的無人機採取行動，藉以提升國家安全防護。

根據現行規定，軍方只能在禁飛區內對被用作武器的飛行器動用武力。立陶宛國防部4日發布新聞稿指出，依照新修正案，若無人機在禁飛區或限制區內違規飛行，國防部長或其授權人員可下令軍隊直接擊落。國防部表示，這將使軍方能更早偵測並及時消除潛在威脅。

立陶宛國防部次長阿列克薩（Karolis Aleksa）指出，修法目的在於建立機制，兼顧民航安全與軍事反應速度，確保國家安全不受威脅。

此法律修正案由立陶宛國防部、交通部與民航機構共同推動。審議通過後，將納入「軍事力量使用規範」與「航空法」。

立陶宛近期數度傳出無人機入侵事件，凸顯加強空域防護的重要性。

7月初，一架來自白俄羅斯的俄製「非洲菊」（Gerbera）無人機越境並墜毀在邊境附近。7月底，另一架攜帶爆裂物的「非洲菊」飛越首都維爾紐斯後，墜落於內陸軍事訓練場。

針對這2起事件，以及俄羅斯與白俄羅斯即將於9月中舉行「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍演，立陶宛8月中在部分與白俄羅斯接壤的邊境地帶設置禁飛區，並呼籲北大西洋公約組織（NATO）強化東翼空防。

立陶宛國防部強調，即使法案通過，也不會在所有情況下動用軍事力量。只有在「確實存在絕對的軍事必要性，並已採取一切可能的預防措施，避免對人員或財產造成嚴重後果」時，才會使用武力。