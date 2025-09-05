快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

立陶宛修法強化空防 軍方可更快擊落入侵無人機

中央社／ 維爾紐斯5日專電

立陶宛境內日前接連發生無人機侵擾事件。立國國防部近日提出法律修正案，將授權軍隊更快、更直接地對侵犯空域的無人機採取行動，藉以提升國家安全防護。

根據現行規定，軍方只能在禁飛區內對被用作武器的飛行器動用武力。立陶宛國防部4日發布新聞稿指出，依照新修正案，若無人機在禁飛區或限制區內違規飛行，國防部長或其授權人員可下令軍隊直接擊落。國防部表示，這將使軍方能更早偵測並及時消除潛在威脅。

立陶宛國防部次長阿列克薩（Karolis Aleksa）指出，修法目的在於建立機制，兼顧民航安全與軍事反應速度，確保國家安全不受威脅。

此法律修正案由立陶宛國防部、交通部與民航機構共同推動。審議通過後，將納入「軍事力量使用規範」與「航空法」。

立陶宛近期數度傳出無人機入侵事件，凸顯加強空域防護的重要性。

7月初，一架來自白俄羅斯的俄製「非洲菊」（Gerbera）無人機越境並墜毀在邊境附近。7月底，另一架攜帶爆裂物的「非洲菊」飛越首都維爾紐斯後，墜落於內陸軍事訓練場。

針對這2起事件，以及俄羅斯與白俄羅斯即將於9月中舉行「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍演，立陶宛8月中在部分與白俄羅斯接壤的邊境地帶設置禁飛區，並呼籲北大西洋公約組織（NATO）強化東翼空防。

立陶宛國防部強調，即使法案通過，也不會在所有情況下動用軍事力量。只有在「確實存在絕對的軍事必要性，並已採取一切可能的預防措施，避免對人員或財產造成嚴重後果」時，才會使用武力。

國防部 立陶宛 無人機 白俄羅斯

延伸閱讀

台美官方政策對話機制明年+1 新增國防政策專案會議

中共28機艦船台海活動 國軍嚴密監控應處

中國無人機稱霸 美議員推「天鑄法」年產百萬架抗衡

台積電、聯電 四檔熱

相關新聞

「新星女將軍」12歲金主愛受接班培訓 金正恩為避免這事重蹈覆轍

北韓領導人金正恩近日攜12歲長女金主愛出席中國抗戰勝利80週年閱兵式，引發外界高度關注。南韓前統一部長丁世鉉指出，金正恩...

阿富汗6.0強震2200死 俄羅斯空運人道援助物資救災

阿富汗發生強烈地震，當局稱至少造成2200人罹難，俄羅斯今天說，已經派遣1架裝載人道援助物資的貨機前往當地

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

泰國眾議院5日選舉新總理，「泰自豪黨」58歲黨魁阿努廷一如預料當選。

6.0致命強震後…阿富汗又連5起強烈餘震 增加10傷及更多災損

統治阿富汗的神學士（Taliban，或譯塔利班）當局今天表示，阿富汗東部上週末發生致命強震後，這2天再遭遇連續強烈餘震襲擊，造成10...

判決幾天後出爐！泰前總理塔信突搭機離境 稱接受健檢計畫幾天後返泰

泰國最高法院本月將裁定，泰國前總理塔信於去年假釋前在醫院羈押的6個月，是否能算作貪瀆與利益衝突罪刑期的一部分。若法院否決...

日澳2+2會談！兩國將簽備忘錄 助國民從第三國撤離避衝突或災害

日本外交與國防部長級「2＋2會談」5月上午在東京舉行，會議聚焦中國大陸在東海及南海日益進出頻繁的擴張行動。日本強化「準同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。