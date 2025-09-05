泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

快訊

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
泰國「泰自豪黨」黨魁阿努廷5日當選新總理。路透
泰國「泰自豪黨」黨魁阿努廷5日當選新總理。路透

泰國眾議院5日選舉新總理，「泰自豪黨」58歲黨魁阿努廷一如預料當選。

泰國前總理貝東塔8月29日遭憲法法院判決立即解職，她領導的「為泰黨」執政聯盟即成為看守政府。

【中央社／曼谷5日綜合外電報導】

泰國媒體直播的非官方計票結果顯示，前副總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）今天在眾議院的投票中勝出，成為泰國新一任總理。

美聯社報導，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）領袖阿努廷在泰國眾議院492位現任議員中贏得超過247票，亦即取得過半票數。

「新星女將軍」12歲金主愛受接班培訓 金正恩為避免這事重蹈覆轍

北韓領導人金正恩近日攜12歲長女金主愛出席中國抗戰勝利80週年閱兵式，引發外界高度關注。南韓前統一部長丁世鉉指出，金正恩...

阿富汗6.0強震2200死 俄羅斯空運人道援助物資救災

阿富汗發生強烈地震，當局稱至少造成2200人罹難，俄羅斯今天說，已經派遣1架裝載人道援助物資的貨機前往當地

6.0致命強震後…阿富汗又連5起強烈餘震 增加10傷及更多災損

統治阿富汗的神學士（Taliban，或譯塔利班）當局今天表示，阿富汗東部上週末發生致命強震後，這2天再遭遇連續強烈餘震襲擊，造成10...

判決幾天後出爐！泰前總理塔信突搭機離境 稱接受健檢計畫幾天後返泰

泰國最高法院本月將裁定，泰國前總理塔信於去年假釋前在醫院羈押的6個月，是否能算作貪瀆與利益衝突罪刑期的一部分。若法院否決...

日澳2+2會談！兩國將簽備忘錄 助國民從第三國撤離避衝突或災害

日本外交與國防部長級「2＋2會談」5月上午在東京舉行，會議聚焦中國大陸在東海及南海日益進出頻繁的擴張行動。日本強化「準同...

