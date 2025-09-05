泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

泰國眾議院5日選舉新總理，「泰自豪黨」58歲黨魁阿努廷一如預料當選。

泰國前總理貝東塔8月29日遭憲法法院判決立即解職，她領導的「為泰黨」執政聯盟即成為看守政府。

【中央社／曼谷5日綜合外電報導】

泰國媒體直播的非官方計票結果顯示，前副總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）今天在眾議院的投票中勝出，成為泰國新一任總理。

美聯社報導，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）領袖阿努廷在泰國眾議院492位現任議員中贏得超過247票，亦即取得過半票數。