判決幾天後出爐！泰前總理塔信突搭機離境 稱接受健檢計畫幾天後返泰

泰國最高法院本月將裁定，泰國前總理塔信於去年假釋前在醫院羈押的6個月，是否能算作貪瀆與利益衝突罪刑期的一部分。若法院否決，塔信可能必須入獄服刑。

美國CNN報導，距離可能導致塔信再次入獄的判決出爐只剩幾天，塔信4日突然搭機離境。他稱原本打算前往新加坡接受健康檢查，但因無法在新加坡降落，所以改飛往杜拜。這引發人們猜測他不會回來面對判決，但塔信表示，計畫9日返國，聽取最高法院對他做出的判決。

塔信在泰國國會預定選出新總理，並重組新政府的前一天搭機離境。塔信的女兒貝東塔本在去年8月就任總理，創下泰國最年輕總理紀錄。但泰國憲法法庭8月29日判決，即日起解除貝東塔的總理職位並解散其內閣。理由是貝東塔6月和柬埔寨前總理洪森通話內容，違反總理應有的正直誠實道德標準，置私益在國益之上，損害國家聲譽，使人民喪失信心。紐約時報及英國廣播公司（BBC）報導說，這對塔信家族是一記重擊。

塔信5日上午在社群媒體平台表示，他打算前往新加坡接受「健康檢查」，但在泰國移民當局被耽誤好幾個小時。泰國警方聲明證實，移民當局確認沒有法院命令禁止塔信出境後，塔信的私人飛機在當地時間晚間7時左右起飛。

成千上萬名泰國民眾看到航班追蹤數據顯示，塔信的私人飛機、編號T7GTS龐巴迪Global 7500飛機在新加坡上空盤旋數圈後，向西朝印度方向飛去。

塔信表示，機師得知新加坡實里達機場（Seletar Airport）在當地時間晚間10時關閉，無法降落後，改變航線。他在社群媒體平台X寫道：「由於無法在新加坡降落，我決定讓機師改飛往杜拜，因為當地也有我固定配合的骨科醫師和胸腔專科醫師。等待杜拜機場許可期間，機師不得不盤旋一段時間，並在獲得許可後飛往杜拜。」

塔信說，他計畫在9日返國，聽取最高法院對他做出的判決。