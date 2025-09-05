阿富汗6.0強震2200死 俄羅斯空運人道援助物資救災

阿富汗發生強烈地震，當局稱至少造成2200人罹難，俄羅斯今天說，已經派遣1架裝載人道援助物資的貨機前往當地。

法新社報導，這場災難進一步惡化原本已嚴峻的阿富汗人道危機，包括美國的一些國家對於向在神學士（Taliban，或譯塔利班）統治下的阿富汗提供援助持保留態度。

莫斯科今年稍早成為神學士在2021年接管阿富汗後，第1個正式承認該政府的國家。

俄羅斯緊急事務部表示，已向喀布爾運送20公噸糧食，供受災民眾使用。

該部門還在社群媒體聲明中表示：「根據俄羅斯聯邦總統的指示，近期計畫運送第2批人道援助物資。」

世界衛生組織警告，當地的醫療服務「承受巨大壓力」，外傷用品、藥品及醫護人員皆告短缺。