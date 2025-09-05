快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

阿富汗6.0強震2200死 俄羅斯空運人道援助物資救災

中央社／ 莫斯科5日綜合外電報導
阿富汗發生強烈地震，當局稱至少造成2200人罹難，俄羅斯今天說，已經派遣1架裝載人道援助物資的貨機前往當地。 歐新社
阿富汗發生強烈地震，當局稱至少造成2200人罹難，俄羅斯今天說，已經派遣1架裝載人道援助物資的貨機前往當地。 歐新社

阿富汗發生強烈地震，當局稱至少造成2200人罹難，俄羅斯今天說，已經派遣1架裝載人道援助物資的貨機前往當地。

法新社報導，這場災難進一步惡化原本已嚴峻的阿富汗人道危機，包括美國的一些國家對於向在神學士（Taliban，或譯塔利班）統治下的阿富汗提供援助持保留態度。

莫斯科今年稍早成為神學士在2021年接管阿富汗後，第1個正式承認該政府的國家。

俄羅斯緊急事務部表示，已向喀布爾運送20公噸糧食，供受災民眾使用。

該部門還在社群媒體聲明中表示：「根據俄羅斯聯邦總統的指示，近期計畫運送第2批人道援助物資。」

世界衛生組織警告，當地的醫療服務「承受巨大壓力」，外傷用品、藥品及醫護人員皆告短缺。

人道 阿富汗 俄羅斯

延伸閱讀

呂特喊話普亭：西方軍隊進駐烏克蘭 俄無權置喙

兒子送的生日禮物！俄羅斯媽媽「高空彈跳」後自拍摔死 …兒目睹慘劇

普亭會見陸人大副委員長：俄將以對等方式回應陸對俄的免簽政策

阿富汗東南部再發生規模6.2地震 深度10公里

相關新聞

「新星女將軍」12歲金主愛受接班培訓 金正恩為避免這事重蹈覆轍

北韓領導人金正恩近日攜12歲長女金主愛出席中國抗戰勝利80週年閱兵式，引發外界高度關注。南韓前統一部長丁世鉉指出，金正恩...

阿富汗6.0強震2200死 俄羅斯空運人道援助物資救災

阿富汗發生強烈地震，當局稱至少造成2200人罹難，俄羅斯今天說，已經派遣1架裝載人道援助物資的貨機前往當地

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

泰國眾議院5日選舉新總理，「泰自豪黨」58歲黨魁阿努廷一如預料當選。

6.0致命強震後…阿富汗又連5起強烈餘震 增加10傷及更多災損

統治阿富汗的神學士（Taliban，或譯塔利班）當局今天表示，阿富汗東部上週末發生致命強震後，這2天再遭遇連續強烈餘震襲擊，造成10...

判決幾天後出爐！泰前總理塔信突搭機離境 稱接受健檢計畫幾天後返泰

泰國最高法院本月將裁定，泰國前總理塔信於去年假釋前在醫院羈押的6個月，是否能算作貪瀆與利益衝突罪刑期的一部分。若法院否決...

日澳2+2會談！兩國將簽備忘錄 助國民從第三國撤離避衝突或災害

日本外交與國防部長級「2＋2會談」5月上午在東京舉行，會議聚焦中國大陸在東海及南海日益進出頻繁的擴張行動。日本強化「準同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。