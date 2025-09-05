6.0致命強震後…阿富汗又連5起強烈餘震 增加10傷及更多災損

統治阿富汗的神學士（Taliban，或譯塔利班）當局今天表示，阿富汗東部上週末發生致命強震後，這2天再遭遇連續強烈餘震襲擊，造成10人受傷及更多災損。

法新社報導，根據美國地質調查所（USGS）的紀錄，阿富汗昨天夜裡和今天上午共發生5起淺層餘震，最大規模5.6，有些甚至在首都喀布爾（Kabul）和鄰國巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）都能感受到搖晃。

阿富汗國家救災當局發言人哈瑪德（Mohammad Hammad）告訴法新社，這些餘震已在8個省分共造成10人受傷，包括在原本災情最嚴重的庫納爾（Kunar）、南加哈（Nangarhar）和拉格曼（Laghman）這3省。之前主震已釀成3700多名傷者。

阿富汗東部8月31日接近午夜時遭到規模6.0強震襲擊，已有2200多人罹難，是阿富汗數十年來死亡人數最多的地震。