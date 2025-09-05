快訊

日澳2+2會談！兩國將簽備忘錄 助國民從第三國撤離避衝突或災害

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本外交與國防部長級「2＋2會談」5月上午在東京舉行。圖為澳洲外長黃英賢（左一）與日本防衛大臣中谷元握手。歐新社
日本外交與國防部長級「2＋2會談」5月上午在東京舉行，會議聚焦中國大陸在東海及南海日益進出頻繁的擴張行動。日本強化「準同盟國」澳洲的雙邊安全保障合作，雙方還將簽署一份有關在衝突或災害等緊急狀況下，彼此協助國民從第三國撤離的備忘錄。

朝日新聞報導，這是去年9月以來，日澳舉行的第12次「2＋2」會談。日本由外相岩屋毅與防衛相中谷元代表，澳洲由外長黃英賢（Penny Wong）及副首相兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）出席。中谷在會中表示，澳洲是日本應該加強安全保障、防衛合作的特殊戰略夥伴，兩國是志同道合國家合作的核心。馬爾斯回應，雙方已建立極高水準的信任關係。

中國在東海與南海的行動加劇，日澳的安保合作持續推進。澳洲政府在8月的新型軍艦採購案中，捨去最終候補之一的德國方案，選擇與日本三菱重工共同開發「最上」（MOGAMI）型護衛艦的改良型。日方認為這是兩國國防產業至今規模最大的合作案，視為「重要的里程碑」。

中谷與馬爾斯預計5日下午前往神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地，共同視察「最上」型護衛艦。據指出，日澳兩國政府還將討論澳洲驅逐艦將橫須賀基地作為補給與維修據點，以及日本航空自衛隊參與澳洲空軍無人機測試等計畫。

雙方還將簽署一份有關在衝突或災害等緊急狀況下，彼此協助國民從第三國撤離的備忘錄。這將是繼南韓之後的第二份同似的備忘錄。朝日報導，由於川普政府強調「美國優先」，引發外界疑慮。日澳加強合作，有牽制中國的戰略考量。

