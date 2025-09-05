自民黨會提前改選？日相石破茂重申有意續任 稱「去留與關稅無關」

快訊

中央社／ 東京5日綜合外電報導
日本首相石破茂重申有意續任。 法新社

美國總統川普在美東時間4日簽署美、日之間貿易相關的行政命令。日本首相石破茂今天被媒體問及，這件事情是否使他改變繼續執政的意願。他就此重申有意續任。

共同社報導，自民黨在今年7月參議院選舉失利後，身兼執政黨自民黨總裁（黨主席）的石破茂提到過推動日美關稅協商是他繼續執政的原因之一，並希望各界能理解。

而他在本月2日的自民黨兩院議員大會（兩院議員總會）提到自己的去留時表示，「將在適當時機決定」。而自民黨內已經開始討論是否提前改選總裁。

石破茂今天在首相官邸接受媒體訪問時，被問及「考量（美方已簽署）總統行政命令，是否改變續任方向」。

他就此回應，「這件事與是否續任沒有直接關聯」。

石破茂也透露，已委託昨天起訪美協商關稅的經濟再生擔當大臣赤澤亮正轉交一份親筆信，內容為力邀川普（Donald Trump）訪問日本。

赤澤亮正也在華府表示，已經請美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），把石破茂的親筆信轉交給川普。

