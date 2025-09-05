美參議員費雪促深化美台合作 共同對抗中共威脅

美國聯邦參議員費雪今天在參議院發言時，呼籲同僚必須審慎且果斷地推進美國與台灣等印太地區夥伴的合作，共同對抗中共的威脅，以維護區域的安全、繁榮與自由。

費雪（Deb Fischer）近期陪同參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）訪問印太地區，她在發言中回顧了前往夏威夷和關島的美軍基地視察行程，以及與台灣、菲律賓和帛琉領導人會晤的經歷。

她表示，這次出訪凸顯了一個簡單的事實：全球正處於動盪的時代，而維護一個自由開放的印太地區，對美國及我們的夥伴國安全至關重要。

她說，在行程的最後一站，她與台灣官員會面，親眼見證美國如何能夠強化在當地的戰略態勢，並深化區域合作。近年來，台灣在強化自我防衛方面取得了顯著進展，美國應該把握一切機會延續這股動能，但同時也必須正視前方的挑戰。中共持續威脅、施壓並企圖孤立台灣。這些行徑不能接受。

顯而易見，台灣的防衛不只是台灣自己的問題。任何區域衝突都會帶來毀滅性的全球影響。這不僅可能中斷台灣的先進半導體生產─我們的電子、汽車與醫療產業都依賴於此─也將干擾全球貿易路線，甚至引發全球金融危機。此外，軍事緊張升級、擴大衝突以及網路攻擊的風險也會隨之而來。

她指出，台灣是美國維護自由開放、以規則為基礎的國際秩序的試金石。若台灣一旦被迫屈服，後果將遠遠超出台灣海峽─不僅會動搖盟友的信心，也會助長全球各地的對手。這正是為何「整合嚇阻」至關重要。

她強調必須推動一體化防衛，強化戰略夥伴關係，以維護印太地區的安全、繁榮與自由。美國在該地區的強大存在能降低衝突的可能，並向盟友保證他們絕不會孤軍奮戰。當美國發揮領導力，世界會更安全。

身為參議院軍委會的資深成員，費雪一直將建立嚇阻力量視為首要任務，而2026會計年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）正體現了這項承諾。在發言中，她敦促同僚一同支持並投票通過這項法案。