江祖平控三立高層兒「心臟病藥偷換鎮定劑」性侵 學妹再爆曾遭騷擾

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

「新星女將軍」12歲金主愛受接班培訓 金正恩為避免這事重蹈覆轍

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
金正恩（左）頻頻帶女兒金主愛（右）亮相，被解讀為預作接班安排。美聯社
金正恩（左）頻頻帶女兒金主愛（右）亮相，被解讀為預作接班安排。美聯社

北韓領導人金正恩近日攜12歲長女金主愛出席中國抗戰勝利80週年閱兵式，引發外界高度關注。南韓前統一部長丁世鉉指出，金正恩自2022年起便刻意讓金主愛出現在重大場合，並安排她學習如何向軍方將領與技術人員下達指示，顯示她已進入「接班人培養」階段。

丁世鉉曾在金大中、盧武鉉政府擔任統一部長。南韓中央日報5日報導，丁世鉉在南韓CBS廣播節目受訪時表示，北韓內部普遍知曉金主愛是金正恩的接班人，稱號也從最初的「親愛的子女」，到後來的「尊敬的子女」，近期更被冠以「新星女將軍」之名。但他強調，這並非正式軍銜，而是政治宣傳用語，目的在於強化她的領導形象。

丁世鉉分析，金正恩之所以提早讓女兒接受「後繼者教育」，與自身經驗有關。2009年金正日中風後，金正恩才被指定為接班人，僅有約兩年準備期就承接權力，導致執政初期一度面臨掌權困難

他認為，金正恩希望避免重蹈覆轍，因此提前訓練女兒如何「號令群眾」。丁世鉉指出，北韓是王朝體制，領導人由世襲決定，即便接班者年紀尚幼，黨政軍高層也會做好迎接的準備。

南韓 北韓 金正恩 金主愛

