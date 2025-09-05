有助攻台？WSJ：中國東南沿海興建海空基地 「避開台灣海峽」是優勢

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
華爾街日報4日報導，根據衛星影像和其他開源資料，中國大陸正在東南部沿海大規模建設基礎設施，包括空軍與海軍設施。若對台灣發動武統，這些設施將進一步增強解放軍作戰能力，也顯示中方針對可能爆發的台海衝突正強化備戰。歐新社
華爾街日報4日報導，根據衛星影像和其他開源資料，中國大陸正在東南部沿海大規模建設基礎設施，包括空軍與海軍設施。若對台灣發動武統，這些設施將進一步增強解放軍作戰能力，也顯示中方針對可能爆發的台海衝突正強化備戰。

這些設施範圍從浙江省溫州樂清灣的一座大型新兩棲艦艇基地，到一座耗資數十億美元、位於福建省且距台灣前線離島約4.8公里的機場不等。根據華爾街日報地圖標記，地點還有上海浦東、浙江玉環，以及福建的福州、廈門與漳浦。

密切追蹤相關動向的美國海軍退役情報官、現任米契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）資深研常駐究員達姆（Michael Dahm）說：「這一切都是為了支援中國唯一的軍事規劃情景，也就是台灣情景。」

美國軍方官員近月來不斷就北京的意圖加強警告，指出中國正走在危險的道路上，不僅彈頭到戰機的裝備都在現代化，軍演規模也不斷擴大，並大規模建設各類設施。這些投資加強了中國國家主席習近平推動的整體戰略，目的在於讓中國具備攻取台灣的裝備與能力。

儘管跨海行動極為複雜，習近平是否真有意付諸行動仍未可知。但達姆表示，這些設施避開台灣海峽或許是一項優勢，因為台海一旦爆發衝突，可能淪為「自由射擊區」。解放軍不必將作戰艦艇集中於單一地點，可以從沿岸不同地點前往台灣。

不過，這種方式需要更周密的規劃，以確保各部隊能在正確的時間抵達正確的地點，但也會使對手更難判斷何時、何地對哪個目標採取行動。

新加坡拉惹勒南國際關係學院資深研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，新基地的規模顯示建設目的在於擴大戰時用途，可能成為部分北台灣入侵艦隊的出發點。

除了海空基地之外，中國多地正興建大型機場，擁有多條跑道、機庫、大量燃料、飛機裝載設備及其他後勤設施，可迅速轉作軍用，其中至少兩座位於台灣海峽沿岸，一座位於距金門僅約3.7公里、廈門翔安國際機場所在的大嶝島，另一座位於福州市長樂區，對中國軍方指揮官具有戰略吸引力。

軍事專家指出，這些機場未來可作為前進加油點，支援主基地遭攻擊的戰機，也能成為集結與中轉中心，將中國其他地區的部隊與軍需品運送至台灣。

中國大陸舉行九三閱兵期間，殲-15DH、殲-15T與殲-35戰機飛越天安門廣場。路透
