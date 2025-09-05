亞曼尼時尚傳奇回顧 童年歷經二戰艱辛淬鍊優雅

快訊

中央社／ 羅馬5日綜合外電報導

義大利時尚設計大師亞曼尼（Giorgio Armani）昨天辭世，享壽91歲。童年歷經二戰艱辛，戰後舉家搬到米蘭，這座城市不僅孕育他對電影的熱愛，更成為他日後建立時尚王國的基地。

綜合路透社和法新社報導，亞曼尼1934年7月11日生於義大利北部城市比森薩（Piacenza），有一個哥哥和一個妹妹。父親曾在地方黨部工作，後轉任運輸公司會計，母親是家庭主婦。

亞曼尼曾在美國名導演馬丁史柯西斯（MartinScorsese）1990年為他拍攝的紀錄片中說，家境雖不寬裕，但父母天生帶著一股優雅，母親為他們3兄妹縫製的衣服展現了她獨特的時尚品味，「我們總讓同學羨慕，看起來就像有錢人，其實很窮」。

亞曼尼童年時期歷經二戰艱辛，曾在自傳「為愛而生」（Per Amore，暫譯）中回憶寫道，戰機掃射時，他躲進溝渠，用外套護住妹妹。

戰後全家搬到米蘭。他告訴馬丁史柯西斯，這座城市起初在他看來又冷又大，但不久後他開始欣賞其內斂之美。

他與米蘭的不解之緣由此開始，當地不僅孕育他對電影的熱愛，更成為他日後建立時尚王國的基地，帶動這座工業城市搖身一變成為義大利時尚重鎮。

亞曼尼曾就讀醫學院，念了兩年後輟學，然後服兵役。時尚之路其實源自偶然，他從未學過設計，卻因緣際會進入米蘭知名的文藝復興百貨（LaRinascente），負責櫥窗布置。

1960年代中期，他被義大利設計師尼諾．塞魯蒂（Nino Cerruti）慧眼拔擢，而後開始大膽解構西裝外套。他2015年說：「我幾乎是誤打誤撞踏入這一行，然後逐漸愈陷愈深，最後整個人生都被時尚設計徹底占據。」

他在1970年代對西裝外套的重新詮釋、對隨性風格的探索，奠定了他作為時尚設計師的核心理念。他認為，優雅的關鍵在於簡約。這項原則貫穿他長達半世紀的事業，不僅造就暢銷的極簡西裝，也讓同名品牌發展成龐大的時尚集團，涉足高級訂製服、成衣、香水及家居設計等領域。

亞曼尼1973年在商業夥伴兼戀人加雷歐第（SergioGaleotti）的鼓勵下，於米蘭開設自己的設計工作室。1975年，41歲的亞曼尼推出首個同名品牌系列。亞曼尼曾表示，加雷歐第是公司創業初期的靈魂人物。加雷歐第管理日益壯大的企業財務，直到1985年因愛滋病併發症過世，享年40歲。

亞曼尼顛覆男裝的嚴肅刻板，也為女性打造兼具力量與優雅的時尚語言。他2022年告訴「時尚雜誌」（Vogue）：「我的設計只有一個目標：讓女性在做自己、自在穿著時，獲得來自內心的力量。」他本人也經常以簡約風格示人，穿著深藍色毛衣、棉質長褲和白色運動鞋。

亞曼尼集團昨天宣布亞曼尼過世消息，但未說明原因。聲明指出，他的家人與長年相伴的同志伴侶德洛克（Leo Dell'Orco）都在身邊。

