美艦與委國戰機加勒比海一來一往 美軍：別阻緝毒

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

白宮聲稱美軍2日擊沉一艘駛離委內瑞拉的運毒船後，美國防部今晚表示，有兩架委內瑞拉軍機在國際水域靠近美國海軍艦艇，強烈建議委國不要試圖阻撓美方的緝毒行動。

路透社報導，美國軍方2日在加勒比海攻擊一艘來自委內瑞拉的船隻，將船上11人擊斃。美國總統川普當天表示，這艘船運載非法毒品，而且是屬於被認定為「恐怖組織」的毒梟集團。

不過，有法律專家對美國這起攻擊提出質疑問；通常這種攔截毒船任務，應由美國海岸防衛隊負責。而由美軍將船擊沉，標誌著美國緝毒方式有所改變。

法律專家表示，如果美國的海防隊在試圖攔截毒船時遭到攻擊，自然有權自衛。但依據川普在社群媒體發布的一段影片，顯示一艘高速船隻是遭空中襲擊而摧毀的。

專家說，美國當局並未提出任何證據，證明美方在當時面臨迫在眉睫的攻擊威脅，或證明那艘船配備武裝。

美國防部今天聲明表示，強烈建議委內瑞拉不要再試圖阻撓、威嚇或干擾美國軍方執行緝毒及反恐行動。聲明並未提供進一步細節。

五角大廈聲稱委國軍機靠近美國艦艇，是「極具挑釁意味的行動」，並表示「其目的是干擾我們的反毒恐行動」。

「紐約時報」（New York Times）引述美國國防官員的說法報導，兩架委內瑞拉F-16戰機在加勒比海南部，飛越美國海軍神盾驅逐艦「鄧漢號」（JasonDunham）上空。

紐時引述美官員說法，當時美國軍艦並未進行反制。

