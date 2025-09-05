核電復興恐陷鈾荒 WNA籲早投資 防供不應求推動鈾價大漲

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
世界核能協會（WNA）週五發布報告指出，全球反應爐對鈾的需求將持續攀升，但現有礦場資源在未來20年內恐大幅減少，屆時勢必衝擊核電復興。WNA敦促業界及時投資新礦場，並加強從現有礦區、未開發礦區及閒置礦場提取鈾資源，以避免供應危機。

根據報告，全球反應爐對鈾的需求預計在2030年增長三分之一至8.6萬噸，2040年將進一步達到15萬噸。然而，現有礦場的產量卻預計在2030至2040年間減半，導致「顯著缺口」，威脅核電發展。

該報告警告，「隨著現有礦場在未來十年逐步枯竭，新的鈾供應需求變得更迫切」，「這會需要大量探勘、創新的開採技術、高效率審批以及及時投資」。

俄烏戰爭引發的能源危機，以及俄羅斯石油和天然氣供應中斷，使歐洲國家加快轉向核能以確保電力安全。同時，AI資料中心耗電驚人，科技巨擘也將核能視為比化石燃料更潔淨的替代選項。

然而，主要鈾生產產如哈薩克國營企業Kazatomprom與加拿大Cameco近日相繼宣布減產，Berenberg分析師警告供應存有重大風險，可能「大幅」推升鈾價。

解決此一供應缺口並非易事。美國鈾礦公司Energy Fuels執行長Mark Chalmers預期，將有更多企業下修產量目標，原因之一在於老舊礦場產能衰退」。

該報告同時呼籲，業界加大對鈾轉化為反應爐燃料與濃縮工序的投資。俄羅斯是全球鈾濃縮的主要供應來源，但這個高度集中的市場自俄烏戰爆發以來供應風險揮之不去。

