紐時：川普將停東歐軍援 施壓歐洲加大自主

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統川普持續調整華府在北約角色並敦促歐洲強化自身防務與自身援烏力道，白宮今天表示，美國將著手終止一項有助東歐各國軍隊因應俄羅斯攻擊的計畫。

紐約時報指出，白宮一位不具名官員證實此一舉措，還說這是逐步汰除這類長年安全協助計畫的一環；美國過去藉諸多這類計畫向歐洲國家提供軍事支援。這名官員表示，此舉符合川普檢討對外援助、並要求歐洲在自身軍事能力上承擔更多責任的目標。

這名官員說，這項舉措源於川普今年就任第一天簽署的一道行政命令，內容稱「任何美國對外援助，如與美國總統的外交政策不盡相符，都不得再行撥付。」

這名官員並說，五角大廈高層近幾週已就終止援助措施與受影響的歐洲國家進行協調，並向對方通報情況。

終止這項行之有年的計畫，影響到的將是過去撥給與俄羅斯接壤國家動輒上億美元的援助資金。

川普不滿歐洲國家在軍事能力上過度依賴美國，並對北約等安全聯盟抱持懷疑態度已久。他在回鍋白宮後多次呼籲歐洲各國提高軍費占比，且應在援助烏克蘭一事上扮演更大角色。

