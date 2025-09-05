打擊毒品不手軟！魯比歐：美將不經他國同意 持續擊殺走私者

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國務卿魯比歐4日在厄瓜多首都基多的總統府，與厄瓜多爾外長索默費爾德舉行聯合記者會。法新社
美國國務卿魯比歐4日在厄瓜多首都基多的總統府，與厄瓜多爾外長索默費爾德舉行聯合記者會。法新社

美軍日前在加勒比海南部擊沉一艘委內瑞拉運毒船隻，引發中南美洲區域不安。美國國務卿魯比歐4日訪問厄瓜多期間表示，美國將摧毀外國犯罪集團，但如果走私販來自與美國合作的友好國家，並且願意配合，美方可能就沒有必要單方面採取行動。若走私者母國不願合作，美國也將繼續在未經該國同意的情況下，逕自識別並擊殺毒品走私者。

BBC與華盛頓郵報報導，魯比歐表示，如果走私販來自與美國合作的友好國家，美方可能就沒有必要單方面採取行動。他說：「對於合作政府來說沒有必要，因為這些政府會幫助我們。他們會幫助我們找到並炸死這些人，如果有必要的話。」

被問及走私者若來自美國盟邦，如墨西哥和厄瓜多，是否可能面臨美軍「單方面行刑」，魯比歐表示，「合作政府」將協助識別這些走私者。他表示，「總統說過，他想對這些組織開戰，因為這些組織已對我們開戰30年，沒有人回應。但在很多情況下，沒有必要對友好政府這麼做，因為友好政府會幫助我們」。

華郵指出，魯比歐的發言似乎將各國劃分為兩類：一類是配合美國執行川普政府新反毒戰略，另一類則是不合作。厄瓜多和墨西哥政府尚未表態會協助軍事打擊，但美軍已於2日擊沉一艘據稱正運送來自委內瑞拉毒品的船隻，並且拒絕透露該行動的基本細節，包括由哪個軍種執行，引發拉美地區左翼政府強烈批評。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）稱這次打擊行動為「謀殺」，並質疑這麼做的效果。他說：「我們幾十年來一直抓捕運毒的平民，而不是殺害他們。運毒的人並非大毒梟，而是極度貧困的加勒比海和太平洋地區年輕人。」

美國 走私 厄瓜多

