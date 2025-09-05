法院判決倒數5天 泰國前總理戴克辛突搭機離境

快訊

中央社／ 曼谷5日綜合外電報導

泰國總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）昨天突然出乎意料地離境，而此時距離可能導致他再次入獄的法院判決，只剩下5天時間。

美聯社報導，一週前，他的女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）被泰國憲法法院解除總理職務。法院裁定，貝東塔6月與柬埔寨前總理洪森（HunSen）通話時違反總理應有的道德標準。這通電話錄音後來遭洩露到網路上。

泰國國會原定5日投票選出新總理，並組建新政府，以接替貝東塔。許多人認為，這標誌著戴克辛長達20多年的政治影響力，將因此劃下句點。

戴克辛在曼谷廊曼國際機場向泰國移民當局表示，他的私人飛機將飛往新加坡。警方聲明證實，由於沒有逮捕令或阻止出境的法院命令，他的飛機於晚間7時後不久獲准起飛。

不過，美聯社分析的航班追蹤資料顯示，他的私人飛機龐巴迪BD-700起初朝新加坡方向飛行，隨後突然轉向西方，繞行兩圈後再繼續飛往印度。對於航線變動原因，以及戴克辛是否會很快返回泰國，尚無即時說明。

社群媒體上廣泛猜測，他可能前往杜拜，也就是他自2008年開始自我流亡時的居住地。飛機在曼谷時間午夜左右似乎正朝杜拜方向航行。

戴克辛在2001年2月出任總理，2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。

2023年，戴克辛回國，因為3起涉及貪污和濫權的案件開始服刑8年，但隨後以健康因素為由被送往醫院，後來又獲國王赦免。這一連串事件促使司法部門展開調查，以釐清他是否享有特殊待遇。

泰國阿努廷或成9%總理，「三國鼎立」到「小藍變大藍」

數月前，泰國總理貝東丹因與柬埔寨前領袖洪森通話引發爭議，電話內容涉及重新審視備忘錄MOU 43/44（泰柬邊界與海域權利）及批評泰國軍方，被指損害國家利益。之後憲法法庭依法暫停其總理職務，她轉任文化部長，八月底，法庭正式裁定貝東丹坦違反道德標準（憲法第160條）而撤職，內閣隨之解散。目前泰國進入政治過渡期，國會需選出新總理組成內閣，被討論的人選不少，最有實力者則不脫以下兩人: 為泰黨的最後一位總理候選人——猜卡森．尼蒂西里（Chaikasem Nitisiri），塔克辛時期的司法部長，也是塔克辛家族的親信；代表保皇派的阿努廷（Anutin Charnvirakul），乃是國會第三大黨泰自豪黨黨魁，之前曾任副總理。

打擊毒品不手軟！魯比歐：美將不經他國同意 持續擊殺走私者

美軍日前在加勒比海南部擊沉一艘委內瑞拉運毒船隻，引發中南美洲區域不安。美國國務卿魯比歐4日訪問厄瓜多期間表示，美國將摧毀...

五角大廈證實委內瑞拉F-16配備武器 飛越美軍驅逐艦「展示武力」

CBS新聞4日引述多位國防部官員獨家報導，2架裝備武器的委內瑞拉F-16戰機飛越美國海軍神盾飛彈驅逐艦「傑森．鄧納姆號」...

Vogue不再是新世代時尚信仰 惡魔總編溫圖退位成必然？

美國版Vogue雜誌總編輯安娜．溫圖（Anna Wintour）做了近40年，今年6月卸任，接棒人近日出爐。傳說溫圖就是電影《穿著Prada的惡魔》裡那個惡魔原型，新總編能像她一樣呼風喚雨嗎？Vogue曾是時尚聖經，現在誰還需要？點選進入閱讀，你會看到一整個從神壇走向人間的產業。

21世紀非洲債務危機：中國一帶一路成救星？

筆者在哈佛唸書，主攻發展經濟學與政治經濟學。在發展經濟學的領域，非洲是必學的課題，系上不少老師本身即是非洲諸國顧問，甚至包含國際貨幣基金的首席經濟學家。耳濡目染之下，對於非洲議題，我慢慢有了些自己的理解。今天想談談當中最為複雜的外債問題。

FT：台美國防官員上周在阿拉斯加密談 國安會副秘書長出席

英國金融時報報導，美國和台灣的國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談，時間點就在中國舉行九三大閱兵、展示軍事力量的幾天前。

