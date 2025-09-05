快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

繼金正恩出席北京閱兵後 南韓宣布與美日聯合軍演

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

南韓軍方今天表示，韓國、日本及美國將自9月15日開始舉行年度防禦演習，以提升空中、海上及網路作戰能力，因應北韓核武及飛彈的威脅。

南韓聯合參謀本部在聲明中表示：「自由之刃」（Freedom Edge）演習為年度例行訓練，目的在落實區域和平與穩定。南韓並強調此一演習將依循國際法舉行。

南韓軍方未提供關於此次演習的進一步細節，包括參與兵力及所用裝備種類。

南韓這項宣布，正值北韓與俄羅斯及中國領導人本週齊聚北京，出席一場大型閱兵式，以展現中國軍事實力，彰顯與西方對抗的團結立場。

北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）昨天與中國國家主席習近平會晤後，結束此次訪問。金正恩重申了對中國利益的支持，並尋求恢復與中國這個主要經濟援助國的密切關係。

在北京訪問期間，金正恩也與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談。

南韓 演習 北韓

延伸閱讀

金正恩結束訪中行程 4日晚間乘專列返回北韓

習金會登場 金正恩：台灣問題將繼續堅定支持中方立場

閱兵象徵世界分裂？全球矚目中俄朝齊聚 對金正恩訪陸「出乎意料」

銷毀所有痕跡！金普會後金正恩隨行人員急掃房間、狂擦桌椅…原因曝光

相關新聞

泰國阿努廷或成9%總理，「三國鼎立」到「小藍變大藍」

數月前，泰國總理貝東丹因與柬埔寨前領袖洪森通話引發爭議，電話內容涉及重新審視備忘錄MOU 43/44（泰柬邊界與海域權利）及批評泰國軍方，被指損害國家利益。之後憲法法庭依法暫停其總理職務，她轉任文化部長，八月底，法庭正式裁定貝東丹坦違反道德標準（憲法第160條）而撤職，內閣隨之解散。目前泰國進入政治過渡期，國會需選出新總理組成內閣，被討論的人選不少，最有實力者則不脫以下兩人: 為泰黨的最後一位總理候選人——猜卡森．尼蒂西里（Chaikasem Nitisiri），塔克辛時期的司法部長，也是塔克辛家族的親信；代表保皇派的阿努廷（Anutin Charnvirakul），乃是國會第三大黨泰自豪黨黨魁，之前曾任副總理。

打擊毒品不手軟！魯比歐：美將不經他國同意 持續擊殺走私者

美軍日前在加勒比海南部擊沉一艘委內瑞拉運毒船隻，引發中南美洲區域不安。美國國務卿魯比歐4日訪問厄瓜多期間表示，美國將摧毀...

五角大廈證實委內瑞拉F-16配備武器 飛越美軍驅逐艦「展示武力」

CBS新聞4日引述多位國防部官員獨家報導，2架裝備武器的委內瑞拉F-16戰機飛越美國海軍神盾飛彈驅逐艦「傑森．鄧納姆號」...

Vogue不再是新世代時尚信仰 惡魔總編溫圖退位成必然？

美國版Vogue雜誌總編輯安娜．溫圖（Anna Wintour）做了近40年，今年6月卸任，接棒人近日出爐。傳說溫圖就是電影《穿著Prada的惡魔》裡那個惡魔原型，新總編能像她一樣呼風喚雨嗎？Vogue曾是時尚聖經，現在誰還需要？點選進入閱讀，你會看到一整個從神壇走向人間的產業。

21世紀非洲債務危機：中國一帶一路成救星？

筆者在哈佛唸書，主攻發展經濟學與政治經濟學。在發展經濟學的領域，非洲是必學的課題，系上不少老師本身即是非洲諸國顧問，甚至包含國際貨幣基金的首席經濟學家。耳濡目染之下，對於非洲議題，我慢慢有了些自己的理解。今天想談談當中最為複雜的外債問題。

FT：台美國防官員上周在阿拉斯加密談 國安會副秘書長出席

英國金融時報報導，美國和台灣的國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談，時間點就在中國舉行九三大閱兵、展示軍事力量的幾天前。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。