繼金正恩出席北京閱兵後 南韓宣布與美日聯合軍演

南韓軍方今天表示，韓國、日本及美國將自9月15日開始舉行年度防禦演習，以提升空中、海上及網路作戰能力，因應北韓核武及飛彈的威脅。

南韓聯合參謀本部在聲明中表示：「自由之刃」（Freedom Edge）演習為年度例行訓練，目的在落實區域和平與穩定。南韓並強調此一演習將依循國際法舉行。

南韓軍方未提供關於此次演習的進一步細節，包括參與兵力及所用裝備種類。

南韓這項宣布，正值北韓與俄羅斯及中國領導人本週齊聚北京，出席一場大型閱兵式，以展現中國軍事實力，彰顯與西方對抗的團結立場。

北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）昨天與中國國家主席習近平會晤後，結束此次訪問。金正恩重申了對中國利益的支持，並尋求恢復與中國這個主要經濟援助國的密切關係。

在北京訪問期間，金正恩也與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談。