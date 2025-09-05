五角大廈證實委內瑞拉F-16配備武器 飛越美軍驅逐艦「展示武力」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
委內瑞拉空軍一架F-16戰鬥機。資料照片。路透
委內瑞拉空軍一架F-16戰鬥機。資料照片。路透

CBS新聞4日引述多位國防部官員獨家報導，2架裝備武器的委內瑞拉F-16戰機飛越美國海軍神盾飛彈驅逐艦「傑森．鄧納姆號」（ USS Jason Dunham）。

美國海軍最近幾周在拉丁美洲海域部署三艘驅逐艦與一艘巡洋艦，「鄧納姆號」就是其中之一。五角大廈表示，這些軍艦的部署目的是針對犯罪組織和毒品恐怖主義。據前述國防官員說法，委內瑞拉此舉是「展示武力」。CBS新聞則無法確定「鄧納姆號」是否對此採取任何行動。國防部官員向紐約時報表示，該艦並未接戰

CBS新聞發布報導後，國防部在「X」上證實，兩架「馬杜洛政權軍機」飛近一艘位於國際水域的美國海軍軍艦。聲明中寫道：「這一高度挑釁的行動旨在干擾我方反毒品恐怖行動，強烈警告販毒集團掌控的委內瑞拉，不要再採取任何行動阻撓、威懾或干擾美軍執行的反毒品與反恐行動。」

連結：https://x.com/DeptofDefense/status/1963775938233299235

美軍2日宣布擊沉一艘據稱正運送來自委內瑞拉毒品的船隻，船上11人死亡。美國總統川普與國務卿魯比歐宣稱，這些人被控隸屬委國販毒幫派「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）。

川普隔天表示，這是必要舉動，可以向拉丁美洲毒品集團釋出強力訊息。至於為何美軍並未攔檢逮人，川普表示這是為了讓毒販往後運毒到美國前三思。國防部長赫塞斯則說，這只是掃毒行動的開端。

