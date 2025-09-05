中俄北韓領導人同台亮相 美議員：僅是權宜關係

快訊

中央社／ 華盛頓4日專電

中共舉行大型閱兵，中共總書記習近平與俄羅斯、北韓領導人同台亮相。美國聯邦眾議員魏特曼今天表示，三人此舉為了展現對彼此關係的重視，儘管未完全信任彼此，但他們將美國與其他國家建立的關係視為新興威脅而試圖反制。

中共3日在北京舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵式，習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、北韓領導人金正恩罕見同台亮相。

美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（RobWittman）今天出席華府智庫哈德遜研究所（HudsonInstitute）一場座談會被問及此事表示，從這場閱兵中可以看到中國、俄羅斯及北韓對彼此的關係非常重視，「他們想讓全世界知道這點」。

他認為，這只是一種「權宜關係」（a relationship ofconvenience），儘管這3國並不完全信任彼此，但他們將美國正與其他國家建立的關係視為新興威脅，為此正試圖反制。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出，中共這次閱兵意在向世界展示中國的軍事強國形象，同時向歐美發出警告，並展現出中國與美國敵對國家關係的深化，試圖將習近平塑造為新全球秩序的旗手。

美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體上發文指稱，中、俄及北韓領導人同台，「密謀對抗美國」。

外電報導，歐洲聯盟（EU）外交政策首長卡拉斯（Kaja Kallas）也直言，中、俄及北韓領袖一同出席在北京舉行的大型閱兵式，是致力建立反西方「新世界秩序」行動的一部分。

