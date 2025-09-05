FT：台美國防官員上周在阿拉斯加密談 國安會副秘書長出席

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英國金融時報報導，美國和台灣的國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談，台灣由時任國安會副秘書長的徐斯儉代表出席。本報系資料照片

英國金融時報報導，美國和台灣的國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談，時間點就在中國舉行九三大閱兵、展示軍事力量的幾天前。

金融時報引述知情人士說法指出，五角大廈印太事務最高官員羅耶爾（Jedidiah Royal）在阿拉斯加安克拉治會晤台灣時任國安會副秘書長的徐斯儉。

根據總統府最新公布的國安人事，徐斯儉已轉任國安諮詢委員，他也被外界視為有可能出任下一任駐美代表。

在阿拉斯加這場秘密會談登場的幾個月前，一場更高層級的美台官員會晤曾遭取消，當時國防部長顧立雄原訂6月訪問華府，與包括美國國防部政策次長柯伯吉在內的五角大廈高層舉行會議，但在6月初川普與習近平通話後，美方突然取消這些會晤。當時取消的部分原因是擔心美台官員若會晤，可能會破壞「川習會」的可能性。

台美國防官員上周進行級別較低的會談，可能是因為台北方面需要及時完成會議，以便向立法院提交軍購特別預算。我國行政院上月表示，政府提議的2026年國防預算比去年提議金額增加近23%，達9,495億元台幣（312億美元）。這項預算必須提交立法機構批准。

金融時報分析，美中持續推動談判以便結束貿易戰之際，美台阿拉斯加會談的消息引發外界質疑，川普在追求與習近平舉行峰會的同時，究竟願意在多大程度上支持台灣。

