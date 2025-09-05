以軍：已掌控加薩市4成地區 終結哈瑪斯政權方休

以色列軍方發言人今天表示，已經控制了加薩市（Gaza City）4成地區。未來幾天以軍行動會更加猛烈，只有在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）政權終結時任務才停。

以色列軍隊轟炸行動迫使更多巴勒斯坦人逃離家園，但數以千計民眾無懼以方撤離命令，留守廢墟之中，面對以軍進逼。

加薩衛生當局表示，以色列今天在加薩走廊多處開火，造成至少53人喪生，死者大多數位於加薩市。

路透社報導，以軍目前已進入市郊，距離加薩市中心僅數公里之遙。

以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）在記者會上表示：「我們繼續摧毀哈瑪斯（Hamas）的基礎設施。今天我們控制了加薩市4成地區。」

德弗林點名澤圖恩（Zeitoun）及希克拉旺（SheikhRadwan）等社區，「未來幾天內，行動將會進一步擴大且更加猛烈。」

他說：「我們會到處追捕哈瑪斯的人。」並說只有在以色列其餘人質獲釋、哈瑪斯政權終結時，這項任務才會結束。