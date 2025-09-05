快訊

早餐後別馬上刷牙、多打網球…6個小習慣可能讓你活得更健康

新北驚傳電梯井意外！男子從高處急墜 無生命跡象送醫搶救

台股開高走高 早盤漲逾250點！ 台積電開高15元

以軍：已掌控加薩市4成地區 終結哈瑪斯政權方休

中央社／ 耶路撒冷/開羅4日綜合外電報導

以色列軍方發言人今天表示，已經控制了加薩市（Gaza City）4成地區。未來幾天以軍行動會更加猛烈，只有在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）政權終結時任務才停。

以色列軍隊轟炸行動迫使更多巴勒斯坦人逃離家園，但數以千計民眾無懼以方撤離命令，留守廢墟之中，面對以軍進逼。

加薩衛生當局表示，以色列今天在加薩走廊多處開火，造成至少53人喪生，死者大多數位於加薩市。

路透社報導，以軍目前已進入市郊，距離加薩市中心僅數公里之遙。

以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）在記者會上表示：「我們繼續摧毀哈瑪斯（Hamas）的基礎設施。今天我們控制了加薩市4成地區。」

德弗林點名澤圖恩（Zeitoun）及希克拉旺（SheikhRadwan）等社區，「未來幾天內，行動將會進一步擴大且更加猛烈。」

他說：「我們會到處追捕哈瑪斯的人。」並說只有在以色列其餘人質獲釋、哈瑪斯政權終結時，這項任務才會結束。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

加薩戰火持續延燒 布拉格靜默遊行悼念以巴孩童

哈瑪斯反對美國「接管加薩」計畫：加薩非待售品

以色列襲擊加薩 稱擊斃哈瑪斯武裝部門發言人烏貝達

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

相關新聞

21世紀非洲債務危機：中國一帶一路成救星？

筆者在哈佛唸書，主攻發展經濟學與政治經濟學。在發展經濟學的領域，非洲是必學的課題，系上不少老師本身即是非洲諸國顧問，甚至包含國際貨幣基金的首席經濟學家。耳濡目染之下，對於非洲議題，我慢慢有了些自己的理解。今天想談談當中最為複雜的外債問題。

FT：台美國防官員上周在阿拉斯加密談 國安會副秘書長出席

英國金融時報報導，美國和台灣的國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談，時間點就在中國舉行九三大閱兵、展示軍事力量的幾天前。

東京米其林餐廳數量連年下滑 沒「後台」主廚誰來守護

日本美食產業正陷入危機？木村拓哉主演的日劇《天才主廚餐廳》中，他的夥伴為貸款跑斷腿，是日本飲食業界的真實寫照。最新的米其林指南中，日本的「星星數」較過去數年逐漸減少，這種改變並非一夕崩盤，而是逐年下滑的緩慢危機。有鑑於許多主廚有高超手藝但沒有「後台」，有人以天使資金的模式，想成為這些主廚的「陪跑者」。

葡萄牙著名黃色纜車翻覆 至少16死 目擊者驚恐：完全沒煞車

葡萄牙首都里斯本著名景點、黃色地面纜車「榮耀升降機」三日傍晚發生脫軌翻覆事故，至少造成十六人死亡、廿一人受傷。目擊者稱，...

佛州開第一槍！終止疫苗強制接種令 「這是侵犯人權」

美國佛羅里達州衛生廳長拉達波和州長德桑提斯三日舉行記者會宣布，佛州將終止所有州級疫苗強制接種令，包括兒童上學強制接種令在...

看九三閱兵 川普：重建美軍恢復對中俄威懾力

中國大陸國家主席習近平主持九三閱兵，美國總統川普說，他明白中國希望他會看那場閱兵，而他確實有看。美國國防部長赫塞斯三日接受福斯新聞專訪表示，川普已要求五角大廈重建軍隊，恢復對中俄的威懾力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。