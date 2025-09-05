教宗接見以色列總統 稱兩國方案是和平唯一途徑

快訊

中央社／ 梵蒂岡4日專電

教宗良十四世今天接見以色列總統赫佐格（Isaac Herzog），會中討論加薩地區需要立刻停火，須確保援助物資暢通運行，所有人質應獲釋放，及以巴「兩國方案」是實現和平的唯一途徑。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在使徒宮（Apostolic Palace）接見赫佐格，赫佐格隨後會晤教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）、教廷外長蓋拉格（Paul R. Gallagher）。

教廷新聞室發表聲明指出，在教宗、教廷國務院與以色列總統的懇談中，中東衝突下的政治社會情勢受到關注，「特別是加薩地區悲慘的情形」。

教廷聲明指出，會中被提出的期望包括「盡速重啟談判」，在國際支持下，相信可以達成所有人質獲釋的目標，盼緊急促成永久停火，協助人道援助安全進入受災最嚴重的地方，確保充分尊重人權法令，並滿足兩國人民具有正當性的願望。

聲明指出，會中也談到如何確保巴勒斯坦人民的未來，以及維繫區域和平穩定，教廷重申立場，認為「兩國方案（two-state solution）是擺脫當前戰爭的唯一出路」。

教廷聲明指出，雙方另談到約旦河西岸情況，及耶路撒冷城的重要問題。

在多國政府陸續表態有意承認巴勒斯坦國後，以色列極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）3日呼籲併吞約旦河西岸（West Bank）大片土地。阿拉伯聯合大公國則發布聲明警告以色列，任何併吞約旦河西岸的行動都將觸碰阿聯的紅線，

教廷在聲明最後指出，在討論中，雙方就教廷與以色列關係的歷史價值達成了共識；雙方也討論了當地政府與教會之間的關係，特別強調基督教團體的重要性與貢獻，在當地和整個中東地區，有助人類與社會發展，可提升教育、社會凝聚力、地區穩定。

教廷 約旦 以色列

