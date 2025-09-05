加薩戰火持續延燒 布拉格靜默遊行悼念以巴孩童

隨著加薩戰火持續延燒，一場名為「為巴勒斯坦與以色列被熄滅的童年點燈」靜默遊行，4日在布拉格舉行，旨在悼念因中東持續衝突而逝去或被摧毀童年的孩子們。

主辦方表示：「這場遊行是一種深沉而靜默的痛苦、同情與厭惡的表達。當言語已經枯竭，沉默本身也是一種立場。而它可以非常響亮。」這場活動有天主教神父、無國界醫生、捷克明愛、國際特赦組織與難民援助組織等人道團體共同參加。

參與者被要求身穿白衣，不攜帶任何橫幅或旗幟，遊行在聖救世主天主教堂結束，並舉行祈禱儀式。隨後，主辦方在音樂酒吧將舉行公益音樂會，收益將用於支援加薩的平民。

這場遊行正值國際對加薩衝突的關切不斷升高之際。捷克總統帕維爾（Petr Pavel）與歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）1日在斯洛文尼亞的布萊德戰略論壇上（Bled Strategic Forum）指出，持續的戰爭正助長全球的反以色列情緒。他們同時強調，必須向哈瑪斯施壓以釋放人質，並確保人道援助能送達需要的人。

帕維爾表示，捷克基本上在以色列行動問題上與歐盟保持一致，但也表達自身的憂慮。帕維爾說：「我們對尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府的部分最新舉措感到擔憂，其中包括擴大定居點，這降低兩國方案的可能性。」

這場加薩衝突始於2023年10月，當時哈瑪斯的襲擊造成超過1,200名以色列人喪生，並綁架251人為人質。之後，以色列的封鎖使原本嚴峻的加薩人道狀況更加惡化，並因平民傷亡問題而遭受國際廣泛批評。