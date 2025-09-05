快訊

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

涉電玩弊案！北投分局兩線三星組長、柯文哲前隨扈各80萬交保

加薩戰火持續延燒 布拉格靜默遊行悼念以巴孩童

中央社／ 布拉格5日專電

隨著加薩戰火持續延燒，一場名為「為巴勒斯坦與以色列被熄滅的童年點燈」靜默遊行，4日在布拉格舉行，旨在悼念因中東持續衝突而逝去或被摧毀童年的孩子們。

主辦方表示：「這場遊行是一種深沉而靜默的痛苦、同情與厭惡的表達。當言語已經枯竭，沉默本身也是一種立場。而它可以非常響亮。」這場活動有天主教神父、無國界醫生、捷克明愛、國際特赦組織與難民援助組織等人道團體共同參加。

參與者被要求身穿白衣，不攜帶任何橫幅或旗幟，遊行在聖救世主天主教堂結束，並舉行祈禱儀式。隨後，主辦方在音樂酒吧將舉行公益音樂會，收益將用於支援加薩的平民。

這場遊行正值國際對加薩衝突的關切不斷升高之際。捷克總統帕維爾（Petr Pavel）與歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）1日在斯洛文尼亞的布萊德戰略論壇上（Bled Strategic Forum）指出，持續的戰爭正助長全球的反以色列情緒。他們同時強調，必須向哈瑪斯施壓以釋放人質，並確保人道援助能送達需要的人。

帕維爾表示，捷克基本上在以色列行動問題上與歐盟保持一致，但也表達自身的憂慮。帕維爾說：「我們對尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府的部分最新舉措感到擔憂，其中包括擴大定居點，這降低兩國方案的可能性。」

這場加薩衝突始於2023年10月，當時哈瑪斯的襲擊造成超過1,200名以色列人喪生，並綁架251人為人質。之後，以色列的封鎖使原本嚴峻的加薩人道狀況更加惡化，並因平民傷亡問題而遭受國際廣泛批評。

捷克 衝突 以色列

延伸閱讀

哈瑪斯反對美國「接管加薩」計畫：加薩非待售品

以色列襲擊加薩 稱擊斃哈瑪斯武裝部門發言人烏貝達

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

加薩逾50萬人面臨災難性處境 內唐亞胡轟：「飢荒宣傳」無法阻止我們

相關新聞

佛州開第一槍！終止疫苗強制接種令 「這是侵犯人權」

美國佛羅里達州衛生廳長拉達波和州長德桑提斯三日舉行記者會宣布，佛州將終止所有州級疫苗強制接種令，包括兒童上學強制接種令在...

葡萄牙著名黃色纜車翻覆 至少16死 目擊者驚恐：完全沒煞車

葡萄牙首都里斯本著名景點、黃色地面纜車「榮耀升降機」三日傍晚發生脫軌翻覆事故，至少造成十六人死亡、廿一人受傷。目擊者稱，...

銷毀所有痕跡！金普會後金正恩隨行人員急掃房間、狂擦桌椅…原因曝光

路透報導，北韓領導人金正恩3日在北京和俄羅斯總統普亭會面，會後金正恩身邊的工作人員被拍到急忙擦拭金正恩碰觸過的物品，收走...

東京米其林餐廳數量連年下滑 沒「後台」主廚誰來守護

日本美食產業正陷入危機？木村拓哉主演的日劇《天才主廚餐廳》中，他的夥伴為貸款跑斷腿，是日本飲食業界的真實寫照。最新的米其林指南中，日本的「星星數」較過去數年逐漸減少，這種改變並非一夕崩盤，而是逐年下滑的緩慢危機。有鑑於許多主廚有高超手藝但沒有「後台」，有人以天使資金的模式，想成為這些主廚的「陪跑者」。

看九三閱兵 川普：重建美軍恢復對中俄威懾力

中國大陸國家主席習近平主持九三閱兵，美國總統川普說，他明白中國希望他會看那場閱兵，而他確實有看。美國國防部長赫塞斯三日接受福斯新聞專訪表示，川普已要求五角大廈重建軍隊，恢復對中俄的威懾力。

習金會「持續近3小時」！強調2國友好不變…金正恩今晚表情嚴肅

相隔6年，中共總書記習近平今晚在北京與北韓領導人金正恩會談。根據中方發布，雙方皆強調，無論國際形勢如何變化，中國與北韓友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。