葡萄牙纜車事故 官方公布罹難者首批資料

中央社／ 里斯本4日綜合外電報導

葡萄牙今天舉國哀悼不幸的里斯本纜車事故，調查人員也公布罹難者首批資料。16名死者中已證實有5名葡萄牙人，另外還有2名韓國人與1名瑞士人。

法新社報導，警方發言人表示，他們有充分理由相信，罹難者還包括2名加拿大人、1名德國人、1名烏克蘭人和1名美國公民。

官方補充說，從罹難者遺體找到的文件、尋親民眾的陳述，以及事故時所發的訊息來看，他們的結論「可能性極高」。

昨天晚間，里斯本最具代表性的黃色地面纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）突然偏離陡峭的軌道，撞上一棟建築。

接受葡萄牙電視頻道「SIC新聞台」採訪的女士表示，這列可容納約40人的纜車「猛烈撞擊，然後像紙箱一樣散掉」。

里斯本市長莫埃達斯（Carlos Moedas）稱這起事故是「我們城市從未見過的」悲劇。

事故現場封鎖，身穿螢光背心、戴著藍色手套的調查人員仍在受損纜車周圍工作，許多民眾在警戒線外獻花致意。

緊急服務部門表示，8男7女共15人當場罹難，1人隨後在醫院死亡。官員另稱，事故中有20多人受傷，其中5人傷勢嚴重。

傷者至少有11名外國人，包括2名德國人、2名西班牙人、1名法國女性、1名義大利人、1名瑞士人、1名加拿大人、1名韓國人、1名摩洛哥人和1名維德角（Cape Verdean）人。

檢察官已對事故原因展開調查，里斯本市營大眾運輸公司Carris表示，他們已遵守「所有維護規定」。

