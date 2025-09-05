佛州開第一槍！終止疫苗強制接種令 「這是侵犯人權」

美國佛羅里達州衛生廳長拉達波和州長德桑提斯三日舉行記者會宣布，佛州將終止所有州級疫苗強制接種令，包括兒童上學強制接種令在內。佛州此舉創下全美首例，反對的公衛專家立即強力譴責。

華盛頓郵報報導，川普政府和衛生部長、反疫苗組織創始人小羅勃．甘迺迪上台後，致力顛覆美國疫苗政策。佛州最新宣布，凸顯美國各州在疫苗問題上的政治裂痕日益深化。民主黨領導的加州、俄勒岡州和華盛頓州，三日宣布彼此結盟並統整防疫接種指南，以保障民眾可打疫苗。

拉達波表示，每一項疫苗強制接種令「都是錯的，充滿蔑視和奴役」，「目前大概只有六種疫苗是強制接種，這種作法一定會被取消」。

全美各州和哥倫比亞特區都要求學生入學時須接種疫苗，但各州具體情況有別。在佛州，無豁免資格的學生通常須接種麻疹、腮腺炎、小兒麻痺、水痘和Ｂ型肝炎等疫苗。

拉達波把接種規定形容為「不道德」的侵犯個人權利，阻撓家長為子女健康做決定的能力。

拉達波的立場與主流公共衛生指南相左。美聯社指出，接種疫苗是公共衛生政策的基石，能使學童和成人免於感染傳染病。但德桑提斯支持拉達波，表示州政府可單方面終止「部分」疫苗強制接種令，其餘仍需立法機構進行修改。

小甘迺迪四日將在國會針對聯邦疾病防治中心（ＣＤＣ）人事案作證。白宮上周解雇ＣＤＣ主任摩納瑞，已導致部分高層主管辭職；他們認為科學證據支持防疫接種，小甘迺迪及其盟友卻限制疫苗接種。

美國兒科學會主席克雷斯利聲明表示，「校內人人接種疫苗，疾病就更難傳播；德桑提斯的聲明，將使佛州兒童面臨更高患病風險，並對社區產生連鎖反應」。

佛州眾議員、州眾院民主黨團主席德里斯凱爾稱州政府此舉極其魯莽，並指德桑提斯想「用兒童健康換取媒體頭條」。