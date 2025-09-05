聽新聞
佛州開第一槍！終止疫苗強制接種令 「這是侵犯人權」

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
疫苗政策爭論不休，佛州州長德桑提斯率先全國宣布結束疫苗強制接種，也包括入學的疫苗。美聯社
疫苗政策爭論不休，佛州州長德桑提斯率先全國宣布結束疫苗強制接種，也包括入學的疫苗。美聯社

美國佛羅里達州衛生廳長拉達波和州長德桑提斯三日舉行記者會宣布，佛州將終止所有州級疫苗強制接種令，包括兒童上學強制接種令在內。佛州此舉創下全美首例，反對的公衛專家立即強力譴責。

華盛頓郵報報導，川普政府和衛生部長、反疫苗組織創始人小羅勃．甘迺迪上台後，致力顛覆美國疫苗政策。佛州最新宣布，凸顯美國各州在疫苗問題上的政治裂痕日益深化。民主黨領導的加州、俄勒岡州和華盛頓州，三日宣布彼此結盟並統整防疫接種指南，以保障民眾可打疫苗。

拉達波表示，每一項疫苗強制接種令「都是錯的，充滿蔑視和奴役」，「目前大概只有六種疫苗是強制接種，這種作法一定會被取消」。

全美各州和哥倫比亞特區都要求學生入學時須接種疫苗，但各州具體情況有別。在佛州，無豁免資格的學生通常須接種麻疹、腮腺炎、小兒麻痺、水痘和Ｂ型肝炎等疫苗。

拉達波把接種規定形容為「不道德」的侵犯個人權利，阻撓家長為子女健康做決定的能力。

拉達波的立場與主流公共衛生指南相左。美聯社指出，接種疫苗是公共衛生政策的基石，能使學童和成人免於感染傳染病。但德桑提斯支持拉達波，表示州政府可單方面終止「部分」疫苗強制接種令，其餘仍需立法機構進行修改。

小甘迺迪四日將在國會針對聯邦疾病防治中心（ＣＤＣ）人事案作證。白宮上周解雇ＣＤＣ主任摩納瑞，已導致部分高層主管辭職；他們認為科學證據支持防疫接種，小甘迺迪及其盟友卻限制疫苗接種。

美國兒科學會主席克雷斯利聲明表示，「校內人人接種疫苗，疾病就更難傳播；德桑提斯的聲明，將使佛州兒童面臨更高患病風險，並對社區產生連鎖反應」。

佛州眾議員、州眾院民主黨團主席德里斯凱爾稱州政府此舉極其魯莽，並指德桑提斯想「用兒童健康換取媒體頭條」。

疫苗 辭職 公衛 白宮 甘迺迪 民主黨 傳染病 德桑提斯 小兒麻痺

相關新聞

銷毀所有痕跡！金普會後金正恩隨行人員急掃房間、狂擦桌椅…原因曝光

路透報導，北韓領導人金正恩3日在北京和俄羅斯總統普亭會面，會後金正恩身邊的工作人員被拍到急忙擦拭金正恩碰觸過的物品，收走...

日本規劃明年國防預算達破紀錄8.8兆日圓 重點包括採購無人機

日本防衛省為明年4月開始的新年度，要求破紀錄的8.8兆日圓（598億美元）預算，包括採購大量無人機機隊，以對抗中國大陸和...

義大利傳奇設計大師亞曼尼 91歲辭世

義大利精品品牌亞曼尼集團四日宣布，集團創辦人兼時裝設計師喬治亞曼尼（Giorgio Armani）逝世，享耆壽九十一歲。

葡萄牙著名黃色纜車翻覆 至少16死 目擊者驚恐：完全沒煞車

葡萄牙首都里斯本著名景點、黃色地面纜車「榮耀升降機」三日傍晚發生脫軌翻覆事故，至少造成十六人死亡、廿一人受傷。目擊者稱，...

看九三閱兵 川普：重建美軍恢復對中俄威懾力

中國大陸國家主席習近平主持九三閱兵，美國總統川普說，他明白中國希望他會看那場閱兵，而他確實有看。美國國防部長赫塞斯三日接受福斯新聞專訪表示，川普已要求五角大廈重建軍隊，恢復對中俄的威懾力。

