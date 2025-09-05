葡萄牙著名黃色纜車翻覆 至少16死 目擊者驚恐：完全沒煞車

葡萄牙首都里斯本著名景點、黃色地面纜車「榮耀升降機」三日傍晚發生脫軌翻覆事故，至少造成十六人死亡、廿一人受傷。目擊者稱，纜車出事時「完全失控，沒有煞車」。

黃色地面纜車「榮耀升降機」是里斯本最知名地標之一，於當地時間三日下午六時十五分在自由大道附近翻覆撞上建築，鮮黃色車廂幾乎全毀，現場濃煙瀰漫，民眾紛紛逃離。

緊急服務部門指出，罹難者除了纜車司機馬奎斯，還包括擁有外國姓氏和葡萄牙姓氏的乘客，但國籍尚待確認。傷者中有十一名外籍旅客，包含兩名德國人和兩名西班牙人，還有法國、義大利、瑞士、加拿大、南韓、摩洛哥以及維德角籍人士。

市長莫達斯表示，里斯本正「處於哀傷之中」，並稱這是「本市的悲痛時刻」。

目擊者達沃表示，車廂失控，而且沒有煞車。她說：「我們以為會撞上下面那輛纜車，所以大家趕緊跑開，結果卻在轉彎處翻落，車體撞進一棟建築物。」

另一名目擊者則說，纜車「全速」沿著陡峭街道衝下時撞上建築物，「撞得非常猛烈，就像紙盒一樣塌下來，根本沒煞車」。

里斯本當局表示，目前判斷事故原因為時尚早，營運公司Carris已展開調查。媒體指出，沿線纜繩疑似鬆脫，導致纜車失控，當地其餘路線纜車已停止營運接受安檢。

事故現場是一條鵝卵石鋪成的街道，兩旁遍布街頭藝術和美麗建築，遊客通常要排很長的隊伍才能登上纜車。