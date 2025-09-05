看九三閱兵 川普：重建美軍恢復對中俄威懾力

中國大陸國家主席習近平主持九三閱兵，美國總統川普說，他明白中國希望他會看那場閱兵，而他確實有看。美國國防部長赫塞斯三日接受福斯新聞專訪表示，川普已要求五角大廈重建軍隊，恢復對中俄的威懾力。

大陸今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」名義舉辦盛大閱兵，邀請廿六國領袖出席，包括俄羅斯總統普亭和北韓最高領導人金正恩。

川普看閱兵：美麗典禮印象深刻

川普三日對記者表示，他認為這場閱兵辦得很好，是一場「美麗的典禮」，「令人印象非常深刻」。川普還說，他知道中國希望他會收看那場閱兵，「我的確看了」。

川普說，他看了習近平在閱兵時的演講，「習主席是我的朋友，但我認為昨晚的講話中應該提到美國，因為我們給了中國非常、非常巨大的幫助」。川普說，習近平沒有提及抗戰中美國的幫助，讓他感到「非常訝異」。

川普說，他與習近平、普亭和金正恩的關係都非常好，接下來一到兩周的時間，可能會測試他們之間的關係到底有多好。

赫塞斯：拜登政府使中俄更靠近

美國國防部長赫塞斯三日對福斯新聞表示，拜登政府的軟弱使中俄兩國更加靠近，這是美國領導力不足與國力衰退帶來的嚴重後果，其影響也反映在電視轉播的中國九三閱兵畫面。

赫塞斯說：「川普總統因此要求我們國防部做好準備，以歷史性方式重建軍隊、恢復戰士精神並重新建立威懾力。」

赫塞斯說，「這不是因為我們尋求衝突」，美國已向中國、俄羅斯及其他國家明確表達這一點。但通過做好準備，可以防止衝突發生，確保美國人民在國內的安全。

赫塞斯說：「閱兵表演沒問題，但希望不會變成實際的軍事衝突。」

他說，美國知道中國的信念和意圖，也清楚自身的強大與軍事優勢，中方同樣了解。五角大廈的任務是保持這些軍事優勢，包括太空、空中、海上、海底以及遠程火力等所有能力。他說，美國「金穹」飛彈防禦系統是中國無法複製的技術，美方將在本屆政府內實現。

赫塞斯說，美國將維持戰略優勢。他說：「川普總統與習近平主席關係良好，我們將利用這一層關係，希望找到合作的方式。但除此之外，我們將始終保持充分準備。」

此外，對東風｜61洲際彈道飛彈在閱兵中首次公開亮相，ＣＳＩＳ核子計畫主任威廉斯感到驚訝，他說，這象徵中國不再隱藏擴大核武意圖，中國沒有在閱兵中展示區域性打擊的中短程飛彈，亮相的全部都是足以攻擊美國本土的洲際飛彈。

密謀抗美？普亭說川普不缺幽默

至於川普發文指責習近平、普亭、金正恩三人藉中共閱兵齊聚北京是「密謀對抗美國」。大陸外交部昨天回應，大陸發展與任何國家的外交關係，從來不針對第三方。

對於川普的說法，普亭三日晚間在北京舉行的記者會上回應，川普「明顯不缺幽默特質」，並表示自己與川普的關係良好。克宮外交政策顧問鄂夏柯夫說，沒有人在策畫任何事、沒有陰謀，川普的說法可能帶有諷刺意味。