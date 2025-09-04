習金會「持續近3小時」！強調2國友好不變…金正恩今晚表情嚴肅

相隔6年，中共總書記習近平今晚在北京與北韓領導人金正恩會談。根據中方發布，雙方皆強調，無論國際形勢如何變化，中國與北韓友好關係不變。習近平還強調，兩國要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。

新華社報導，9月4日晚，習近平在北京人民大會堂與前來出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動的金正恩舉行會談。

習近平說，中國與北韓是命運與共、守望相助的好鄰居、好朋友、好同志。兩國都是共產黨領導的社會主義國家，有著共同的理想信念和奮鬥目標。金正恩前來出席紀念活動，體現了北韓方面維護二戰勝利成果的堅定意志，也為兩黨兩國「進一步發展友好合作關係提供了重要契機」。

習近平強調，中國黨和政府高度重視兩國傳統友好，願維護好、鞏固好、發展好雙方關係。「無論國際形勢如何變化，這一立場都不會改變。」中方將一如既往支持北韓走符合本國國情的發展道路，不斷開創北韓社會主義事業新局面。願與北韓加強高層交往和戰略溝通，深化治黨治國經驗交流，加深相互瞭解和友誼。密切各層級互動，展開各領域務實合作。

習近平還強調，中國與北韓要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。在朝鮮半島問題上，中方始終秉持客觀公正立場，願繼續與北韓加強協調，盡力維護朝鮮半島的和平穩定。

據報導，金正恩表示，無論國際形勢如何變化，北韓、中國之間的友好感情不會改變，不斷深化和發展雙方關係是北韓堅定意願。北韓將繼續在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，支持中國維護國家主權和領土完整，感謝中方長期以來堅定不移支持北韓社會主義事業並給予寶貴支持和幫助。

金正恩並表示，北韓願與中方密切兩黨兩國各層級交往，展開黨的建設、經濟發展等方面經驗交流，助力北韓黨和國家建設事業發展。願深化兩國互利經貿合作，取得更多成果。北韓讚賞中方在朝鮮半島問題上的公正立場，願在聯合國等多邊平台繼續加強協調，維護好雙方的共同和根本利益。

報導說，今天晚上，習近平還與金正恩小範圍茶敘並宴請。

這是相隔6年後，「習金會」再度登場。金正恩2011年接任北韓領導人後，2018年3月至2019年5月期間，曾4次密集訪問中國，均獲得習近平接見並舉行會談。

港媒大公網發布的影片顯示，金正恩約在傍晚5時許步入會場，8時許離開，習金會持續近3小時。與昨天和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）共乘一輛車前往進行雙邊會談的愉快神情相比，金正恩今晚在鏡頭前表情嚴肅，不苟言笑。