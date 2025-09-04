日本規劃明年國防預算達破紀錄8.8兆日圓 重點包括採購無人機

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本防衛省正要求明年國防預算達到破紀錄的8.8兆日圓（598億美元）。 美聯社
日本防衛省為明年4月開始的新年度，要求破紀錄的8.8兆日圓（598億美元）預算，包括採購大量無人機機隊，以對抗中國大陸和北韓日益升高的挑戰。

彭博資訊報導，在防衛省明年度的預算要求中，共編列了3,128億日圓的空中、海面和水下無人機預算，並強調無人機在當今戰爭中的重要性。防衛省表示，將建立一套全面的無人機網路，來保護日本的邊境。

不過，防衛省也表示，將尋求國內和國外資源，來建立無人機庫存，反映出日本國內無人機製造能力有限。在本月稍早出訪土耳其的行程中，防衛大臣中谷元參觀了Baykar無人機工廠，該廠產品用於俄烏戰爭

日本因人口減少而產生的長期募兵問題，無人機也將提供一部分解方。日本自衛隊近年來甚至連招募目標的一半都達不到。日本政府已嘗試透過改善軍旅生活品質和福利，來因應這種狀況，並計劃在明年度花費7,658億日圓在這些措施。

日本正努力在2027年前把國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的2%。今年4月，中谷元表示，若按照廣泛定義的國防支出，今年度總支出預料將達到9.9兆日圓，相當於日本2022年GDP的1.8%。

但就和其他美國盟友一樣，日本正面臨來自美國川普政府的提高國防預算壓力。美國防長赫塞斯5月在新加坡的「香格里拉對話」安全會議表示，美國的亞洲盟友應該提高國防預算，以防可能爆發的台海戰爭。

