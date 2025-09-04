里斯本纜車脫軌事故 葡萄牙總理曝下修至16死：是我國近年最大悲劇之一

中央社／ 里斯本4日綜合外電報導
葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）公布最新死傷人數時談到，這起於昨晚發生的事故是「我國近年最大悲劇之一」。法新社資料照
葡萄牙當局今天宣布，首都里斯本昨天發生的纜車脫軌事故死亡人數下修至16人，另有5人重傷。葡國緊急服務部門今天稍早表示有17人喪命。

法新社報導，葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）公布最新死傷人數時談到，這起於昨晚發生的事故是「我國近年最大悲劇之一」。

民防單位說明，只有1人在送醫後於昨天深夜傷重不治，先前則通報是2人。

發生事故的黃色地面纜車「榮耀升降機」（GloriaFunicular）是里斯本最知名地標之一，纜車於當地時間3日下午6時15分在自由大道（Liberty Avenue）附近翻覆，截至目前為止造成16人殞命，葡萄牙當局宣布全國哀悼1日。

葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）在聲明中對這起悲劇事故表達哀悼，並盼望盡快查明肇因。

總理 纜車 葡萄牙

