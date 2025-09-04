無人機、AI催化作戰速度！美陸軍引進AI軟體應對訊號干擾 20小時任務20秒搞定

美國陸軍與新創公司TurbineOne簽約，麾下步兵將運用該公司開發的軟體，協助辨識無人機及其他威脅，即使訊號遭干擾也能運作。以往20小時才能完成的任務，透過這套軟體將可壓縮到20秒內完成。

美國陸軍與成立僅4年、總部位於舊金山的TurbineOne簽署9890萬美元合約，目標是在數據處速度上比對手快10至25倍，這對於戰場優勢至關重要。

這項合約反映出現代戰場的兩個現實：無人機與人工智慧（AI）使作戰速度加快到驚人的程度，而無所不在的訊號干擾，也使前線數據傳輸日益困難。

TurbineOne的軟體可配置在士兵的筆記型電腦、智慧型手機及無人機，無需穩定的雲端連線。這款AI應用程式讓每一位士兵都能迅速辨識敵方威脅，例如無人機發射地點或隱蔽的部隊陣地，並提供判斷如何應對敵軍所需的情境資訊，無須仰賴遠在數英里外的分析人員。

陸軍高階主管伊凡斯（Andrew Evans）指出，TurbineOne的軟體正是這項轉型的一部分。這顯示軍方正積極引進新興、尚未經驗證的新創企業的技術，以協助因應與過往戰爭截然不同的未來衝突。陸軍以步兵與騎兵部隊為起點，逐步向各單位推廣TurbineOne，針對此一軟體進行壓力測試，並蒐集意見回饋。

伊凡斯表示，以往人力需要20小時才能完成的任務，例如針對數百平方英里地表影像進行篩選，TurbineOne可壓縮到20秒內完成。這套軟體可搭配各類語言模型運作。美國國防部7月已和OpenAI、Anthropic、xAI及谷歌（Google）等模型開發商簽訂合約。

TurbineOne執行長凱林（Ian Kalin）表示，在與美國陸軍合作期間，TurbineOne根據用戶回饋，一週內進行超過200次軟體修正。

無論空中、水中或地面，現代戰場隨處可見無人機，這不僅帶來無休止的監控，同時也湧現大量數據，士兵得在數秒內篩選，判斷最迫切的威脅並決定應對方式。

TurbineOne的人工智慧會檢視大量紅外線影像、雷達、無線電訊號及其他來源的資料。士兵可要求系統偵測一般類型的威脅，例如任何空中無人機，也能偵測特定威脅，例如配備特定武器的特定型號坦克。

下達查詢指令後，系統會提供相關威脅的資訊及風險評估，並隨著目標移動或變動，持續向士兵及其配備人工智慧的武器（如無人機）更新訊息。

選用所有數據皆於裝置端（On-device）處理的軟體，反映出美國陸軍從烏克蘭戰爭學到的教訓：未來戰爭將在通訊癱瘓下進行，屆時無線電與全球定位系統（GPS）會因干擾器的擴散而失效。

伊凡斯表示：「這項技術對作戰的意義，就是直接應對我們所面臨最具戰略性與重大影響的威脅。也就是切斷與後方聯繫，只能靠現有隨身裝備應戰。」

這與軍方目前普遍仰賴的雲端人工智慧系統截然不同。雲端系統不僅會在被干擾時失效，還可能對使用者構成風險，因為任何訊號都可能暴露方位。