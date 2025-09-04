數十年來傷亡最慘重…阿富汗強震增至2200多人罹難 搜救作業持續進行

阿富汗東部多山的庫納爾省在8月31日晚間發生規模6.0強震，今天的最新統計數據顯示，強震死亡數大幅攀升至2200多人，成為阿富汗數十年來傷亡最慘重的震災。

法新社報導，阿富汗塔利班（Taliban）政府的統計數據顯示，絕大多數罹難者來自庫納爾省（Kunar），當地已經有2205人喪生、3640人受傷。

鄰近的南加哈省（Nangarhar）和拉格曼省（Laghman），則有12人喪命、數百人受傷。

由於救難人員仍持續從災區倒塌建築的瓦礫堆中尋獲遺體，預計死亡人數會持續攀升。

塔利班政府副發言人費特拉（Hamdullah Fitrat）今天於社群媒體X平台不僅宣布最新傷亡數據，還提到「救援作業仍在進行中」。

世界衛生組織（World Health Organization）警告，災區醫療服務「面臨龐大壓力」，相關物資、藥物及人員都出現短缺的情況。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）表示，這起強震已經「影響阿富汗東部逾50萬民眾」。