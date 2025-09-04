快訊

閱兵象徵世界分裂？全球矚目中俄朝齊聚 對金正恩訪陸「出乎意料」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）、中國大陸國家主席習近平（中）和北韓領導人金正恩（右）3日在天安門廣場參加閱兵，紀念抗日戰爭勝利80周年。美聯社
俄羅斯總統普亭（左）、中國大陸國家主席習近平（中）和北韓領導人金正恩（右）3日在天安門廣場參加閱兵，紀念抗日戰爭勝利80周年。美聯社

中國大陸國家主席習近平俄羅斯總統普亭北韓領導人金正恩3日齊聚九三閱兵，紀念抗日戰爭勝利80周年。日本共同社報導，日本外務省官員對於「中俄可能試圖主導新的國際秩序感到警惕」。另一名外務省官員則憂心，美國川普政府「美國優先」政策影響下，這場閱兵「成為象徵世界分裂的場合」。

共同社指出，此次共有廿幾國領袖參加閱兵，多半是與中俄關係比較親近的國家。外交消息人士舉例，南韓總統朴槿惠2015年曾出席中國閱兵，但現任南韓總統李在明沒有出席。這名人士強調，「雖然中俄提出的秩序有一定吸引力，但整體上未被國際社會接受」。

不過，日本政府相關人士對金正恩訪中表示「出乎意料」。共同社指出，該人士原本以為俄國和北韓軍事關係加深，而中國大陸和北韓則相對疏遠。該人士指出，有鑑於川普表示希望和金正恩會談，「這是金正恩為重新鞏固與中國的關係作為後盾，所做出的重要動向」。

日本內閣官房長官林芳正3日在記者會表示：「為了讓中國穩定發展有利於整個地區，我們將透過雙方努力，建構有建設性且穩定的關係」。

