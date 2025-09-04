駐布里斯本辦事處長范厚祿 籲澳洲支持台灣加入CPTPP
駐布里斯本辦事處長范厚祿日前出席一場台資企業的開幕活動時，強調台商在澳洲貢獻心力，促進當地經濟發展；他呼籲澳洲支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。
台資企業SnWen Queensland Husbandry在澳洲設立家禽場，該公司8月28日在昆士蘭州議會舉行開幕剪綵暨揭碑儀式。范厚祿致詞時表示，SnWen公司投資位於昆州馬堡（Marburg）的家禽場，導入台灣專業經驗與先進技術，推展永續與智慧農業。
他說，SnWen公司不僅提升台灣與昆士蘭州農業產業鏈結合，也展現了台商在澳洲所貢獻的心力，促進台灣與昆士蘭州經貿及區域經濟合作，推展經貿外交，展現「新南向政策」的成果。
范厚祿強調，台灣與澳洲在再生能源、智慧農業、教育及創新領域高度互補，雙邊合作空間廣闊。他呼籲澳洲社會持續支持台灣加入CPTPP，共同打造高標準、互惠互利的經貿夥伴關係，為區域繁榮創造雙贏。
這次開幕剪綵暨揭碑儀式吸引逾百位當地政商界人士出席；包括昆士蘭州農業廳長皮雷特（Anthony Perrett）、財政暨貿易廳長貝茨（Rosslyn Bates）、前昆州州長紐曼（Campbell Newman）、反對黨黨魁文禮士（Steven Miles）及昆士蘭州議會副議長克勞瑟（Jon Krause）、州議員馬丁（James Martin）等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言