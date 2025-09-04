駐布里斯本辦事處長范厚祿 籲澳洲支持台灣加入CPTPP

快訊

中央社／ 雪梨4日專電

駐布里斯本辦事處長范厚祿日前出席一場台資企業的開幕活動時，強調台商澳洲貢獻心力，促進當地經濟發展；他呼籲澳洲支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

台資企業SnWen Queensland Husbandry在澳洲設立家禽場，該公司8月28日在昆士蘭州議會舉行開幕剪綵暨揭碑儀式。范厚祿致詞時表示，SnWen公司投資位於昆州馬堡（Marburg）的家禽場，導入台灣專業經驗與先進技術，推展永續與智慧農業。

他說，SnWen公司不僅提升台灣與昆士蘭州農業產業鏈結合，也展現了台商在澳洲所貢獻的心力，促進台灣與昆士蘭州經貿及區域經濟合作，推展經貿外交，展現「新南向政策」的成果。

范厚祿強調，台灣與澳洲在再生能源、智慧農業、教育及創新領域高度互補，雙邊合作空間廣闊。他呼籲澳洲社會持續支持台灣加入CPTPP，共同打造高標準、互惠互利的經貿夥伴關係，為區域繁榮創造雙贏。

這次開幕剪綵暨揭碑儀式吸引逾百位當地政商界人士出席；包括昆士蘭州農業廳長皮雷特（Anthony Perrett）、財政暨貿易廳長貝茨（Rosslyn Bates）、前昆州州長紐曼（Campbell Newman）、反對黨黨魁文禮士（Steven Miles）及昆士蘭州議會副議長克勞瑟（Jon Krause）、州議員馬丁（James Martin）等。

澳洲 經貿 台商 外交 經濟發展

