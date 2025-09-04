葉門叛軍加強攻擊 以色列防長怒提「會完成聖經10災」回應
以色列國防部長今天矢言，將對葉門叛軍青年運動（Huthi）施加聖經中記載的埃及10大災難，以回應他們加強對以色列的飛彈攻擊。
法新社報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在社群平台X上貼文：「青年運動又向以色列發射飛彈。黑暗之災、長子之災，我們會完成全部10災。」
他所指的是聖經出埃及記（Exodus）中記載，希伯來人的上帝為說服法老釋放受奴役的以色列人，而降臨在埃及的10大災難。
以色列軍方今天稍早說，一枚自葉門發射的飛彈落在以色列境外。另外，以色列也在昨天攔截兩枚青年運動飛彈。
獲伊朗支持的青年運動矢言加強對以色列的攻擊，因為他們的總理及另外11名高階官員上週在以色列空襲中喪生。
自2023年10月加薩戰爭爆發以來，青年運動反覆對以色列發動無人機及飛彈攻擊，稱此舉是為了聲援巴勒斯坦人，以色列也多次對葉門叛軍發動報復性攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言