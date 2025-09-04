葉門叛軍加強攻擊 以色列防長怒提「會完成聖經10災」回應

以色列國防部長今天矢言，將對葉門叛軍青年運動（Huthi）施加聖經中記載的埃及10大災難，以回應他們加強對以色列的飛彈攻擊。

法新社報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在社群平台X上貼文：「青年運動又向以色列發射飛彈。黑暗之災、長子之災，我們會完成全部10災。」

他所指的是聖經出埃及記（Exodus）中記載，希伯來人的上帝為說服法老釋放受奴役的以色列人，而降臨在埃及的10大災難。

以色列軍方今天稍早說，一枚自葉門發射的飛彈落在以色列境外。另外，以色列也在昨天攔截兩枚青年運動飛彈。

獲伊朗支持的青年運動矢言加強對以色列的攻擊，因為他們的總理及另外11名高階官員上週在以色列空襲中喪生。

自2023年10月加薩戰爭爆發以來，青年運動反覆對以色列發動無人機及飛彈攻擊，稱此舉是為了聲援巴勒斯坦人，以色列也多次對葉門叛軍發動報復性攻擊。