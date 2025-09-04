台灣、捷克共同推動援烏！捷克駐台代表：借鏡烏克蘭動員力

捷克經濟文化辦事處代表史坦格近日接受捷克媒體訪問時指出，台捷共同推動醫療、基礎建設與能源的援烏合作，台灣也正借鏡烏克蘭的作戰經驗，烏克蘭人在戰時展現驚人的動員能力、掀起抵抗侵略者的浪潮，對台灣亦為重要啟示。

捷克媒體Seznam Zprávy於8月31日刊登專訪捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）的報導，標題為「台灣正在學習如何作戰。駐外代表表示，他們在烏克蘭與捷克人共同合作」。報導涵蓋台灣安全防衛、國際外交、經濟產業、文化教育等面向，呈現台灣現況與台捷關係的多元樣貌。

●台灣政府強化防災和應變訓練 2027如象徵性數字

談到兩岸緊張局勢，史坦格強調，儘管緊張局勢存在，但台灣社會日常仍維持正常步調，尤其在台北幾乎感受不到緊張氛圍。不過，政府持續加強民眾防災與應變訓練，包括急救課程、國防教育、避難演練等。「有時在台北街頭，還能看到指向避難所的箭頭。這種意識的推廣是有系統性的，而且近來也加快了腳步。」

談及中國軍力現代化的時間表，史坦格指出，外界常提到的「2027」其實並非中國官方提出，而是美國分析師的推估。2027年已經成為一個象徵性的數字，就連台灣也在談論，它就像懸在頭上的達摩克利斯之劍（Sword of Damocles，比喻隨時可能發生的禍事）。「就我個人而言，我不覺得2027年會是一個決定性的轉折點。我們辦事處的規劃與活動，也早已延伸到那之後了。」

●台美關係牢固 不受關稅議題影響

史坦格指出，對台灣而言，美國是最重要的國際夥伴，美台關係源遠流長，而且非常牢固。兩黨皆有共識，因此無論哪一方執政，都不會影響兩國關係的強度。「目前台灣與美國之間正就關稅問題展開討論，這場討論既激烈又合乎規範。但這並不會改變雙方關係的廣度、深度和策略性。」

他補充，除了美國，日本是台灣人最常提及的第二重要國家，因為兩地在文化、歷史和地理上都更為接近。

●台捷共同援助烏克蘭 台借鏡烏克蘭全民動員力

史坦格表示，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，台灣即明確且堅定地支持烏克蘭，並積極參與人道援助。台灣與捷克共同推動醫療、基礎建設與能源等領域的援烏合作。

史坦格表示，台灣密切關注烏克蘭局勢，兩者情境存在相似之處。「如果有一課是台灣從烏克蘭學到的，那就是烏克蘭人民展現出驚人的動員能力。這正是台灣想做到的。全民動員、掀起對侵略者的抵抗浪潮，這對台灣來說是個極重要的啟示。」

談到台捷關係，史坦格說，我們已經經營這段關係30年，這些年雙方歷經不同的政府與優先事項。「但我們依然成功地持續推動雙邊關係，這正是非常重要的特點。並不是每個國家之間的關係都能擁有這樣的特質。」

●台捷交流不止科技、藝文 連電玩遊戲也助力

史坦格指出，半導體是捷台合作的重點之一，但不僅止於此，還有人工智慧、機器人技術、量子科技與太空，在這些領域捷克與台灣非競爭關係，都具合作潛力。

史坦格說：「台灣在硬體方面很擅長，而我們捷克在軟體開發方面擁有大量人才。雙方具有巨大的互補性。捷克軟體在我們的雙邊關係中擁有廣闊的前景。」

除了科技，史坦格也特別提到文化交流的熱絡。他說，台灣是一個極具文化底蘊的社會，人們熱愛音樂與文學，也常參與藝術活動。捷克文化在台灣深受喜愛，從音樂家德弗札克（Antonín Dvořák）、史麥塔納（Bedřich Smetana），到文學家米蘭昆德拉（Milan Kundera）、赫拉巴爾（Bohumil Hrabal）與哈維爾（Václav Havel），都享有高度聲譽。

史坦格透露，捷克正努力推廣更多捷克當代文化作品，例如圖契可娃（Kateřina Tučková）的小說「日特科夫女神」（為暫譯，原文書名為 Žítkovské bohyní）即將出版中文版。年輕的捷克藝術家、設計師與獨立音樂人也在台灣獲得越來越多的關注。

此外，捷克電玩遊戲「天國降臨：救贖」（Kingdom Come）在台灣掀起熱潮，甚至成為觀光推手。史坦格說：「許多台灣遊客因此來捷克旅遊，並特地前往遊戲場景所在的庫特納霍拉（KutnáHora）。這款遊戲大幅提升台灣人對捷克的興趣，也帶來實際的經濟效益。」

史坦格說，台灣人相對富有，當他們造訪捷克時，往往不會吝嗇花費，這帶來實際的好處。