上周宣布砍援外經費！白宮遭各界關切 低調將WTO從削減名單剔除
白宮上週宣布削減49億美元對外援助經費時，曾將世界貿易組織（WTO）列入其中，但由於引發國會議員、貿易團體及世貿組織秘書長的關切，白宮已悄悄將其自名單中刪除。
民主黨議員批評政府單方面削減援助的做法違法，因為相關經費已獲得國會授權。貿易團體則認為，若美國切斷對世貿組織的資助，將會把影響力拱手讓給中國。
世貿組織秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）2日接受路透社訪問時表示，她一直與美國貿易代表署及川普政府內部人士協商，試圖解決此事。
白宮8月29日宣布削減對外援助時提到，對世貿組織的2900萬美元資助等國際援助，違背了川普總統的「美國優先」政策，並稱世貿組織「缺乏執行力」。然而到了今天，白宮官網已刪除此一內容。
一位知情人士透露世貿組織經費不再列入刪減範圍，但未提供更多細節。白宮、美國貿易代表署及世貿組織方面皆拒絕評論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言