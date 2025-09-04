上周宣布砍援外經費！白宮遭各界關切 低調將WTO從削減名單剔除

快訊

中央社／ 日內瓦/華盛頓3日綜合外電報導
世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉。歐新社

白宮上週宣布削減49億美元對外援助經費時，曾將世界貿易組織（WTO）列入其中，但由於引發國會議員、貿易團體及世貿組織秘書長的關切，白宮已悄悄將其自名單中刪除。

民主黨議員批評政府單方面削減援助的做法違法，因為相關經費已獲得國會授權。貿易團體則認為，若美國切斷對世貿組織的資助，將會把影響力拱手讓給中國。

世貿組織秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）2日接受路透社訪問時表示，她一直與美國貿易代表署及川普政府內部人士協商，試圖解決此事。

白宮8月29日宣布削減對外援助時提到，對世貿組織的2900萬美元資助等國際援助，違背了川普總統的「美國優先」政策，並稱世貿組織「缺乏執行力」。然而到了今天，白宮官網已刪除此一內容。

一位知情人士透露世貿組織經費不再列入刪減範圍，但未提供更多細節。白宮、美國貿易代表署及世貿組織方面皆拒絕評論。

