增至17死21傷…里斯本知名景點纜車事故 葡萄牙全國哀悼1日

中央社／ 里斯本4日綜合外電報導
葡萄牙里斯本，「榮耀升降機」纜車出軌相撞事故發生後，人們在聖胡斯塔升降機附近行走，該事故是熱門旅遊景點，據當局稱，此次事故造成多人傷亡。路透
葡萄牙緊急服務部門今天表示，首都里斯本一處知名景點昨天發生纜車脫軌事故，傷亡數增至17死，另有21人受傷，當地其餘纜線纜車停止營運接受安檢。當局宣布全國哀悼1日。

法新社報導，發生事故的黃色地面纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）是里斯本最知名地標之一，於當地時間3日下午6時15分在自由大道（Liberty Avenue）附近翻覆。

緊急服務部門指出，傷者中有11名外籍旅客，包含2名德國人和2名西班牙人，還有法國、義大利、瑞士、加拿大、韓國、摩洛哥以及維德角（Cape Verde）籍人士。

緊急部門也說，里斯本市已暫停當地其餘3條纜線地面纜車的營運，並啟動安檢。

里斯本市民防單位發言人卡斯楚（Margarida Castro）表示，昨天已遵照市長莫達斯（Carlos Moedas）指示，下令停駛「比卡升降機」（Bicafunicular）、「修道院升降機」（Lavra funicular）以及「葛拉瑟升降機」（Graca funicular），以檢查纜車營運情況及安全措施。

葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）在聲明中對這起悲劇事故表示哀悼，並盼望儘快查明肇因。

